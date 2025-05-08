Мотоциклист пострадал в ДТП в Карелии

Днем 7 мая в поселке Салми произошло ДТП, в котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным ведомства, сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 13:15. Прибывшие на место спасатели выяснили, что мотоциклист наехал на препятствие. В результате инцидента человек получил травмы.

Личным составом проводились работы по осмотру места дорожной аварии. © «Петрозаводск говорит»