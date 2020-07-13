Мотоциклист попал в ДТП в поселке Шуя в Карелии

В минувшее воскресенье, 12 июля, в Карелии произошли два ДТП, в которых пострадали люди, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В Прионежском районе в поселке Шуя на улице Советская у дома №21.

«В 13:50 водитель мотоцикла Хонда при выезде с прилегающей дороги на главную не предоставил преимущество в движении автомобилю Опель. В результате происшествия мотоциклист получил травмы и был госпитализирован»,

– говорится в сообщении.

В Сегежском районе на 8 км (150 м) автодороги «Надвоицы – Валдай – Вожмозеро» в 15:25 водитель автомобиля ВАЗ 21102 отвлекся от управления, не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП пострадали 2 человека – 33-летний водитель и его 56-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Добавим, что ранее мы писали еще об одном ДТП, которое произошло в Лоухском районе. В нем пострадала 18-летняя девушка.