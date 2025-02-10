Мошенница-гадалка обманула жительницу Пряжи на 91 тысячу рублей

Жительницу Пряжи, занимавшуюся гаданием и «снятием порчи», обвиняют в мошенничестве. Ее в рамках уголовного дела арестовали, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

По данным следствия, 7 февраля женщина под предлогом проведения магических ритуалов обманула местную жительницу и ее близких родственников, забрав деньги, золотые украшения и постельное белье. Общий ущерб оценивается в 91 600 рублей.

Это не первый случай, когда гадалка оказывается фигуранткой уголовного дела. Еще в 2022 году ее обвиняли в аналогичных преступлениях. Тогда ей запретили покидать пределы города, но позже она нарушила условия подписки о невыезде и скрылась, после чего была объявлена в федеральный розыск.

Уже 8 февраля мошенницу задержали. Пряжинский районный суд принял решение заключить ее под стражу до 7 апреля. // фото: freepik.com