Друг оказался вором: в Кондопожском районе раскрыта кража телефона

В полицию Кондопожского района обратилась местная жительница с заявлением о пропаже мобильного телефона стоимостью 70 тысяч рублей. Как сообщили в МВД Карелии, девушка рассказала, что отдыхала с друзьями в кафе.

Ненадолго выйдя на улицу, она оставила устройство на столе, но по возвращении обнаружила, что телефон исчез.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к краже причастен 42-летний знакомый заявительницы, который также находился в кафе. Подтверждением послужила запись с камеры видеонаблюдения, зафиксировавшая его действия.

Как установили правоохранители, мужчина воспользовался моментом, когда девушка вышла из заведения, и незаметно забрал её телефон. Примечательно, что он активно участвовал в поисках пропажи вместе с остальными.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту кражи. Похищенный телефон уже изъят и в ближайшее время будет возвращен законной владелице. // фото: freepik.com