Мороз скует Карелию этой ночью

Погодные качели продолжаются. В ночь на понедельник Карелию скует мороз, конечно, не тридцатиградусный, но тоже ощутимый.

Ветер стихнет, небо прояснится. Ночные температуры опустятся до минус 8, минус 13 градусов, а местами понизятся до минус 17, минус 19 градусов, предупреждает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

Ранее карельские синоптики прогнозировали дневные температуры на уровне минус 3, минус 7 градусов. По предварительным прогнозам, в третьей декаде марта погода возьмет курс на весну.