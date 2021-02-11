Молодой человек вышел из дома на Перевалке и бесследно исчез

Александр Сергеевич Балдин, 1998 года рождения, бесследно пропал в Петрозаводске. Молодой человек ушел из дома на Перевалке 10 февраля. С тех пор о нем ничего не было слышно. Полиция столицы Карелии объявила молодого человека в розыск.

В полиции перечислили приметы пропавшего: на вид 22 года, рост 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, коротко острижены, на лбу залысина.

Молодой человек был одет: в темно-зеленую куртку, черный свитер с белыми полосками, черные брюки, темно-синюю шапку, черные сапоги.

Бдительных горожан просят сообщать информацию о местонахождении пропавшего по телефону: +7-981-402-06-14.