Мокрый снег пойдет в Карелии 25 марта

Завтра, 25 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренный, днем небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем порывистый. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +3, +5°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +2, -3°С, днем +2, +7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +3, облачно, небольшой снег с дождем.

В Сегеже до +3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +4, пасмурно, небольшой снег с дождем.

Ожидается слабая геомагнитная буря.