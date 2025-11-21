Многие популярные радиостанции станут недоступны в Петрозаводске

На следующей неделе в Петрозаводске ожидаются отключения радиосигнала из-за профилактики. Об этом сообщает радиотелевизионный передающий центр РК.

Так, 24 ноября с 8 до 13 часов из эфира уйдут «Ретро ФМ», «Наше радио» и «Энерджи». 25 ноября в это же время не будут работать «Вести ФМ», «Радио Дача», «Новое радио» и «Радио Шансон». Наконец, 27 ноября наступит очередь станций «Радио Максимум», «Европа Плюс» и «Авторадио».

Ранее сообщалось о том, что аварийные дома сносят на Кукковке.