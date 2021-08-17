Минсоцзащиты Карелии уличили в незаконной экономии на «детских»

Текст и фото: Антонина Кябелева

Уполномоченный при президенте Росси по защите прав предпринимателей Борис Титов опоздал на встречу с представителями бизнеса, которая прошла 17 августа в Петрозаводске, на сорок минут. Пунктуальность перестала быть отличительной чертой людей, облеченных властью. Перед томящимися в зале участниками встречи никто даже не попытался извиниться.

В мероприятии, помимо Титова, участвовали глава РК Артур Парфенчиков и новый прокурор Карелии Дмитрий Харченков. Было очевидно, что модератор встречи, уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова, заранее тщательно отобрала вопросы для Титова. Многие предприниматели зачитывали их по бумажке, сменяя друг друга в строгой очередности. В общем, никаких экспромтов. С другой стороны, проблемы, обозначенные предпринимателями, отличались остротой. Некоторые поднятые на встрече темы вызвали любопытную дискуссию. Досталось даже министерству соцзащиты Карелии, которое уже давно критикуют за сомнительную экономию на социальных выплатах.

Большинство вопросов от предпринимателей были связаны с налогообложением, преференциями, преодолением экономических последствий эпидемии коронавируса, мерами поддержки особо пострадавших отраслей. Борис Титов отвечал на вопросы вяло, отделываясь формальными, ничего не значащими фразами, что он проработает проблему, попытается, подумает, «сверится с аналогами», обратится, будет добиваться. Но все же несколько тем вызвали интерес у московского гостя.

Одна из них была связана с мусорной реформой. Директор ООО «Север Кемь» Алексей Калашников пожаловался на регионального оператора ООО «Автоспецтранс». Компания с 2019 года пытается заключить договор на вывоз твердых бытовых отходов, исходя из фактических объемов производимого мусора. Региональный оператор, ссылаясь на то, что в 2018 году он официально объявил о начале своей деятельности, пытается взыскать с кемской компании деньги за вывоз мусора с момента, когда проект договора появился на сайте регионального оператора. Калашников уверен, что тем самым с кемского предприятия пытаются взыскать деньги за услуги, которые никто не оказывал.

"Оператор считает, что если договор на сайте размещен, то это уже предложение. Причем суды поддерживают эту практику, и судебная практика – отрицательная. Оператор у нас выбран в 2018 году. Сейчас 2021 год. Оператор в 2018 году разместил у себя на сайте оферту, а сегодня он приходит к предпринимателям и взымает за период с 2018 года ту сумму, которую он считает, что ему предприниматель должен",

- пояснила Елена Гнетова.

Она предлагает внести изменения в законодательство, не считать публикации на сайте регоператора публичной офертой, а заключать полноценные договоры. Сегодня у регионального оператора есть полное право не обращать внимание на те предложения, которые поступают при заключении договора от предпринимателя. И это тоже беспокоит бизнес.

Борис Титов согласен, что проблемы заложены в самом законе.

«Сегодня мусорная реформа не очень далека от этого термина. Потому что до нее было меньше проблем, чем возникло в результате этой реформы»,

- заметил бизнес-омбудсмен.

Не секрет, что в Карелии мусорная реформа серьезно забуксовала. В республике к раздельному сбору мусора практически еще не подступали. Пока речь идет, чтобы в течение ближайших лет установить контейнерные площадки там, где их нет, но они должны давно стоять.

Артур Парфенчиков объясняет это тем, что «взялись за пласт проблем, который практически не решался». Одновременно, он пожаловался на то, что в республике «недостаточно мусора»: «В Карелии есть такая проблема, как ни странно. У нас мусора всего 200 тысяч тонн». Такие объемы, по его мнению, не позволяют обеспечить работу мусоросжигающего завода, превратить переработку отходов в прибыльный бизнес. Глава РК отметил, что если непродуманное законодательство начинает создавать проблемы для бизнеса, то законы нужно корректировать.

Борис Титов признался, что не является сторонником того, чтобы региональный оператор заключал с каждым предприятием отдельный договор на особых условиях. Приоритет, который государство предоставило на первых порах региональным операторам, по его мнению, был оправдан. Но сегодня, считает он, уже можно задуматься об установлении более равноправных отношений между регоператором и его клиентами.

Исполнительный директор Ассоциации камнеобрабатывающих производственных организаций Анна Позднякова подняла «извечную» для российского бизнеса проблему бесконечных проверок и административного давления. Ассоциация реализовывает проект строительства технопарка. «Одно из наших предприятий получило государственную поддержку на реализацию технопарка по обработке природного камня. К сожалению, вместо того чтобы начать серьезную работу для улучшения экономики республики, мы столкнулись с тем, что целый год мы провели в общении с контрольно-надзорными органами», - сказала Позднякова. По ее словам, за год пришлось пережить семь проверок. Сейчас в судах рассматривается два гражданских дела, связанных с предоставлением финансовой помощи от государства. Анна Позднякова призналась, что если бы можно было заранее предвидеть такое внимание со стороны контрольных органов, то инвестор не решился бы вкладывать деньги в данный проект.

Титов согласился, что выделение государством средств часто превращается для бизнеса в череду серьезных заморочек. Нередко предприниматели просто отказываются связываться с бюджетными средствами, предвидя, что их ждет в будущем.

«Это уже устоявшееся сегодня мнение, что лучше с государственными деньгами не связываться, больше хлопот, чем пользы. Это надо менять… Предприниматель лучше знает, сажать свеклу или морковь. А не прокурор»,

- заметил Борис Титов.

Сельскохозяйственный поворот разговора заставил Парфенчикова вспомнить об уголовном деле, которое полиция возбудила в отношении карельской фермерши Ираиды Шалак. «Знаете, какой вопрос задал следователь при допросе фермера? Когда клубнику зимой выкапываете, саженцы где храните до следующей посадки?» - возмутился Парфенчиков.

Борис Титов считает, что часто, чтобы оправдать свое существование, правоохранительные органы нарушения «высасывают из пальца».

От перегибов со стороны правоохранительных органов разговор перешел к не менее наболевшей проблеме - вседозволенности чиновников. Петрозаводчанка Оксана Яицкая рассказала, что лишилась пособия на детей после того, как получила от государства финансовую помощь на организацию собственного дела. В карельском министерстве соцзащиты посчитали, что деньги на открытие своего бизнеса является доходом, а значит, женщину можно лишить «детских» пособий.

«Это несправедливо. Это совершенно разные вещи», - заметил Титов.

Елена Гнетова отметила, что это не единственный пример того, как женщин, воспитывающих детей, необоснованно лишают мер социальной поддержки.

«Предприниматели уже думают, а брать ли им государственные деньги. Если ты даже возьмешь деньги на открытие своего дела, возможно, потом у тебя будут иные проблемы»,

- сказала Гнетова.

Причем налоговые органы разъяснили, что финансовая помощь на открытие дела не является доходом.

«Интересно, когда же у нас будут… наказывать за то, что не дали помощь, что была заявка, а ее не предоставили», - мечтательно заметил бизнес-омбудсмен.

Парфенчикова тоже возмутила история петрозаводчанки.

«Понимаете, минсоцзащиты, наше, карельское, считает так!»

- не выдержала Гнетова.

О практике министерства соцзащиты, которое в доходы граждан записывает все подряд, а потом лишает многодетные семьи поддержки, давно известно. В карельских судах было рассмотрено немало дел, когда многодетные семьи лишались поддержки от государства из-за того, что улучшали свои жилищные условия и приобретали квартиру большей площади. В минсоцзащиты тут же записывали средства, вырученные от продажи квартиры, в доход семьи. Не взирая на то, что эти средства тут же уходили на покупку другой квартиры.

Похожие истории случались и с региональными доплатами к пенсии. Несмотря на возмущение граждан и судебные решения в их пользу, министерство соцзащиты пока никто не одернул. Только сейчас Парфенчиков дал указание разобраться в этой ситуации, а Титов обещал помочь и в случае необходимости «поправить» чиновников.

Завершая встречу, Борис Титов вновь вернулся к этой теме. По его мнению, одна из главных задач сделать так, чтобы чиновники создавали выгодные для бизнеса и людей условия, а «не прикрывали одно место, свое личное», и чтобы государство их наказывало за то, что они не предоставили помощь, которую обязаны были предоставить. Правда, Титов, похоже, не понимает, как этого добиться.

Между тем в некоторых случаях это бывает не так уж сложно. Больше чем уверена, достаточно карельскому губернатору запретить министерству соцзащиты экономить средства на самых незащищенных, как скандалы с тем, что людей под надуманными предлогами лишают государственной поддержки, тут же прекратятся. Не похоже, чтобы министерство соцзащиты занималось самодеятельностью. В противном случае от непослушного министра давно бы избавились. Но министр соцзащиты Ольга Соколова одна из долгожителей в карельском правительстве. А значит, ее работа губернатора вполне устраивает.