Органы соцзащиты Карелии незаконно лишают многодетные семьи пособий

Текст: Антонина Кябелева

Многодетные малообеспеченные семьи из Карелии, решившие улучшить свои жилищные условия, попадают в совершено «дикую» ситуацию. После того, как специалистам органов социальной защиты становится известно о том, что многодетные супруги продали квартиру, на семью «вешают» многотысячные долги за якобы излишне уплаченные детские пособия. Гражданам грозят судом и прокурорскими проверками, заставляя добровольно возвращать сомнительный долг.

Насколько закона подобная практика лишения малообеспеченных многодетных семей элементарной помощи от государства? Надежда (Имя изменено. – Авт.), воспитывающая четырех детей, тоже столкнулась со странными методами работы, укоренившимися в органах соцзащиты Карелии. Петрозаводчанка не поддалась на угрозы работников центра социальной работы, попытавшись найти справедливость в суде. Правда, призналась Надежда, ей очень повезло, что она встретила юриста Татьяну Орлову, которая представляла ее интересы в суде.

Надежда вместе с супругом и детьми проживала в Петрозаводске в двухкомнатной квартире, которую семья приобрела в ипотеку.

- Летом прошлого года мы выплатили ипотеку и решили, что нам нужна квартира побольше. Дети растут, им хочется своего пространства. Мы узнали, что государство предоставляет многодетным семьям возможность погасить 450 тысяч рублей по ипотечному кредиту при рождении третьего или последующего ребенка. А у нас как раз четвертый ребенок родился в конце января. Мы поняли, что появился реальный шанс приобрести квартиру побольше. Нам повезло, мы продали свою квартиру и по удачной цене в октябре прошлого года приобрели по потеке четырехкомнатную квартиру,

- сказала Надежда.

Раньше семья из шести человек ютилась на 38 квадратных метрах. Приобретение сравнительно небольшой четырехкомнатной квартиры площадью 70 квадратных метров стало для многодетной семьи огромной радостью. Надежда даже не подозревала, что обязана была сообщить в Центр социальной работы РК о том, что продала свою квартиру и купила новую.

- Узнала я об этом случайно. Многодетные мамы общаются друг с другом в социальных сетях. От одной из них я узнала, что кого-то уже лишили пособия за то, что она продала одну квартиру и купила другую. Я сначала не поверила, позвонила в социальную службу. Там мне сказали, что раз я продала квартиру, значит, я получила доход, который учитывается при назначении социальных выплат на детей, в том числе и бесплатного питания в школе. Я удивилась.

Мы же все деньги, которые получили от продажи нашего единственного жилья, истратили на покупку новой квартиры, да еще и взяли ипотеку на много лет, то есть залезли в долги, чтобы улучшить условия для своих детей.

Я бы еще поняла, если бы продала квартиру за пять миллионов, а купила новую за три миллиона. Но мы продали квартиру и с трудом наскребли на первоначальный взнос, чтобы оформить ипотеку. У нас сплошной расход, никакого дохода мы не получили. Но в социальной службе мне сказали, что все равно, раз я продала квартиру, то сначала получила доход. И вообще, социальный работник предположила, что, может быть, я купила квартиру на какие-то другие деньги. Это логика нашей социальной защиты, - рассказала многодетная мама.

В январе 2020 года она пришла переоформлять пособия. В центре социальной работы женщину огорошили, сообщив, что ей незаконно были выплачены детские пособия за три месяца и она должна вернуть деньги. В органах социальной защиты, поделилась своими наблюдениями петрозаводчанка, с многодетными родителями общаются, мягко говоря, недоброжелательно и весьма категорично.

- Мне сразу сказали, что я могу хоть в десять судов идти и все равно ничего не добьюсь, потому что такой закон. Социальные работники предупреждают, что могут быть еще и прокурорские проверки. Конечно, нас пугает, когда слышишь о проверках или судах. Когда сталкиваешься с подобными угрозами, то поневоле становится не по себе. Боишься за детей, чтобы их не отобрали. Понятно, что социальные работники это делают неофициально, в коридорах, выходя из своих кабинетов,

- заметила Надежда.

Сначала, призналась женщина, она очень расстроилась и поверила, что есть такой закон и с этим ничего не поделаешь. Надежда попыталась выяснить у других многодетных родителей, как они переживали подобную ситуацию. Поверив социальным работникам, что в суд идти бесполезно, многие добровольно соглашались, чтобы с их пособий постепенно удерживали тот долг, который насчитали в органах соцзащиты. Граждан просили написать письменное заявление, согласившись с удержанием определенной суммы.

- Мне тоже сказали, чтобы я быстренько пришла и написала заявление на удержание образовавшегося долга, чтобы не останавливать все выплаты. Я морально была готова согласиться, - заметила моя собеседница.

Наверное, и Надежда поступила бы также, как другие запуганные многодетные родители, если бы не ее знакомая Татьяна Орлова. Юрист была уверена, что органы соцзащиты неверно трактуют законодательство.

В общей сложности, рассказала Надежда, за три месяца – ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020 года с нее хотели удержать порядка 85 тысяч рублей.

Она не стала оставлять письменного согласия на удержание образовавшегося, по мнению соцработников, долга.

В феврале 2020 года Надежде приостановили выплаты и бесплатное питание для двух школьников.

- Для многодетных семей приостановка бесплатного питания детей в школе – самая тяжелая история, потому что очень сложно за свой счет кормить детей. Это сразу огромная нагрузка на семейный бюджет. На тот момент в школу ходили два сына. В феврале мы вынуждены были заплатить приблизительно 7,5 тысячи рублей за их питание. Для нас это достаточно большая сумма. В феврале нам пришлось особенно туго. Честно скажу, я не знала, как мне кормить детей в школе. Для нас отсутствие бесплатного питания - это настоящий удар. Мне пришлось взять деньги в долг. Сейчас у меня трое детей учатся в школе. Если нас лишить бесплатного питания, я вообще не знаю, что делать,

- сказала Надежда.

В феврале она предоставила необходимые справки, подтвердив, что среднедушевой доход членов семьи ниже прожиточного минимума. В марте семья снова стала получать пособия, в том числе их выплатили и за февраль 2020 года, просто с опозданием на месяц.

Многодетная мама совсем было успокоилась, подумав, что в органах соцзащиты одумались, осознав, что продажа жилья и приобретение более дорогой квартиры большей площади не может рассматриваться как обогащение семьи. Но в июне 2020 года она получила из Центра социальной работы РК грозное письмо с требованием срочно явиться «для решения вопроса об излишне выплаченной сумме». В противном случае женщине грозили судом и принудительным списанием денег. Татьяна Орлова убедила Надежду не пасовать, а подать иск в суд. Именно Орлова представляла в суде интересы многодетной семьи.

Одно из главных требований было связано с тем, чтобы отменить решение о задолженности Надежды перед органами соцзащиты. Все деньги, полученные от продажи единственного жилья, семья вложила в покупку новой квартиры. Между продажей и покупкой жилья прошло всего несколько дней, что было связано с оформлением ипотеки. Татьяна Орлова убеждена, что в этой ситуации нельзя полученные от продажи деньги рассматривать как доход семьи. Она считает, что попытки органов соцзащиты в этой ситуации отобрать у многодетной семьи пособие, выглядят, мягко говоря, незаконно.

- С нашей социальной службой что-то не так, - заметила она.

По словам Орловой, в суде представитель Центра социальной работы РК говорил о том, что письмо с требованием вернуть излишне выплаченные деньги просто информационное сообщение. Очевидно, что когда орган власти требует вернуть деньги и грозит судом, вряд ли граждане воспринимают это как информацию для расширения кругозора. Обычный гражданин расценит это как требование, которое следует исполнить, если не хочешь нарваться на неприятности. В суде представитель социальной службы подтвердил первоначальную версию о том, что раз семья получила от продажи квартиры доход, то три месяца не имела право на детские пособия. В центре социальной работы о продаже квартиры не знали, а потому пособия выплатили, а теперь хотят вернуть излишне выплаченные деньги.

Судья Наталия Курчавова, рассказала Орлова, детально вникла в судебный спор:

- Судья уточнила у представителя ответчика, правильно ли она поняла, что органы соцзащиты фактически оставляют без средств к существованию семью, которая захотела улучшить свои жилищные условия, продала квартиру и купила новую. На это представитель соцслужбы сказал, что такое законодательство.

По мнению Орловой, проблема в том, что в законодательстве, регламентирующим правила предоставления социальной поддержки, подробно не расписано, что такое доход. Это позволяет органам соцзащиты трактовать любое получение денег как доход. Курчавова удовлетворила главное исковое требование, признав, что социальные пособия выплачивались многодетной семье на законных основаниях, и требовать возврата денег органы соцзащиты не имеют права.

У карельского центра социальной работы, конечно, есть возможность оспорить данное решение в Верховном суде РК. Кстати, в феврале 2020 года вступило в законную силу решение Петрозаводского городского суда по очень похожему спору.

В суд обратилась гражданка, которой Центр социальной работы по РК отказался выплатить субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Отказ был связан с тем, что женщина продала квартиру и земельный участок, а на вырученные деньги приобрела другое жилье. Судья Петрозаводского городского суда Павел Малыгин пришел к выводу, что центр социальной работы отказал в предоставлении субсидии незаконно.

"Суд приходит к выводу о том, что истец, как и члены её семьи, доход от реализации недвижимого имущества (квартиры и земельного участка) не получили, так как на денежные средства от продажи недвижимости семья приобрела другую квартиру, которая является единственным местом жительства истца и членов её семьи. С точки зрения норм Налогового законодательства, полученные денежные средства также не могут быть признаны доходом,

- сказано в судебном решении.

Верховный суд Карелии подтвердил законность позиции, изложенной судьей Павлом Малыгиным.

Надежда до сих пор не справилась с эмоциональными переживаниями, связанными с судебным процессом. Она призналась, что если бы не Орлова, то вряд ли решилась бы спорить с центром социальной работы. Для нее, как и для многих малообеспеченных семей, «бодаться» с органами соцзащиты – психологически невыполнимая задача. Скорее всего специалисты центра научились использовать юридическую безграмотность и эмоциональную незащищенность многодетных родителей, заставляя граждан добровольно отказываться от огромных сумм. Речь идет о десятках и сотнях тысяч рублей. Для малообеспеченных семей потеря таких астрономических в масштабах их доходов сумм – настоящая трагедия. Но люди идут на это, опасаясь вообще лишиться государственной поддержки.

За кадром остался еще один вопрос, ответ на который может вылиться в некрасивую историю. Интересно, какова судьба тех немалых денежных сумм, которые удерживаются с малообеспеченных семей только на основании их письменного заявления? Куда стекаются эти денежные потоки? У меня нет ответа. Но лично мне кажется, что поискать его правоохранительным органам было бы небезынтересно.