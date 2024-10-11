Медик назвал требующий немедленного обращения к врачу симптом

Офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на «России 1» рассказал о симптоме, при котором необходимо немедленно обратиться к врачу. Выпуск с его рекомендациями доступен на платформе «Смотрим».

Врач отметил, что острейшая боль в глазу может свидетельствовать о резком повышении внутриглазного давления. Он подчеркнул, что такое состояние требует неотложной медицинской помощи.

- Нужно немедленно обратиться к врачу, не дожидаясь утра. Вызвать скорую помощь,

— настоятельно порекомендовал Дементьев.

Офтальмолог добавил, что при несвоевременном снижении давления существует риск полной потери зрения. // фото: pixabay.com