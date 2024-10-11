11 октября 2024, 19:33
Медик назвал требующий немедленного обращения к врачу симптом
Боль в глазу может свидетельствовать о повышении внутриглазного давления
Офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» на «России 1» рассказал о симптоме, при котором необходимо немедленно обратиться к врачу. Выпуск с его рекомендациями доступен на платформе «Смотрим».
Врач отметил, что острейшая боль в глазу может свидетельствовать о резком повышении внутриглазного давления. Он подчеркнул, что такое состояние требует неотложной медицинской помощи.
- Нужно немедленно обратиться к врачу, не дожидаясь утра. Вызвать скорую помощь,
— настоятельно порекомендовал Дементьев.
Офтальмолог добавил, что при несвоевременном снижении давления существует риск полной потери зрения. // фото: pixabay.com