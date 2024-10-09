Врач посоветовала часто есть селедку и яйца

Поддерживать здоровье мозга можно с помощью правильного питания, подчеркнула эндокринолог и диетолог Елена Чуракина. В интервью с «Лентой.ру» она рассказала, какие продукты необходимо включить в рацион для улучшения когнитивных функций.

Специалист отметила, что для поддержания активности мозга необходимы омега-3 жирные кислоты, являющиеся важными элементами клеточных мембран, в том числе нейронов. Главными источниками этих кислот Чуракина назвала жирные сорта рыбы: сардины, скумбрию, кету, нерку, лосося и сельдь. Она порекомендовала употреблять такие виды рыбы минимум дважды в неделю.

Кроме того, для формирования новых клеток и поддержания здоровья нервной системы необходимы холин и витамины группы В. Холин важен для синтеза ацетилхолина — нейромедиатора, играющего ключевую роль в процессах памяти и когнитивной деятельности. Витамины группы В участвуют в биохимических процессах, обеспечивающих работу мозга. Эти вещества содержатся в яйцах.

Чуракина также посоветовала включать в рацион продукты, богатые магнием, витамином Е и полиненасыщенными жирными кислотами, которые способствуют улучшению памяти и защищают клетки мозга от повреждений. Такие вещества содержатся в орехах, особенно грецких и миндале.

Витамин Р, по словам диетолога, участвует в кальциевом и липидном обмене, оказывает антиоксидантное действие, что также положительно сказывается на работе мозга. Основным источником витамина Р являются какао-бобы, поэтому темный шоколад с содержанием какао не менее 55 процентов может помочь улучшить мозговую активность.

Чуракина также напомнила, что для поддержания когнитивных функций важно отказаться от курения и алкоголя, поддерживать физическую активность не менее 150 минут в неделю и проходить регулярные профилактические осмотры. // фото: pixabay.com