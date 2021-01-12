МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Карелии

Аномальные холода надвигаются на Карелию. Экстренное предупреждение сегодня выпустило региональное МЧС.

12-16 января местами, преимущественно по восточным районам республики и в Петрозаводске ожидается аномально холодная погода (среднесуточная температура воздуха на 10-16 ниже климатической нормы (норма от -11,2 до -13,7).

Под действие опасного явления могут попасть Петрозаводск, Беломорский, Кемский, Кондопожский, Лоухский, Медвежьегорский, Прионежский, Сегежский, Пудожский районы.

Жителям предлагают ограничить поездки на личном транспорте, в случае поездок убедиться в запасе топлива, наличии лопаты, троса и теплых вещей. Также сотрудники МЧС призывают выполнять правила пожарной безопасности при использовании отопительных приборов и печей. Жителям республики рекомендовано сократить время нахождения на открытом воздухе, не выходить без особой необходимости на улицу и ограничить прогулки детей и домашних животных.

«При выходе на улицу одевайтесь многослойно и в натуральные ткани, не допускайте переохлаждения, необходимо чаще заходить в любое теплое место – магазин, кафе, подъезд – для согревания», - говорится в общих рекомендациях ведомства. (фото fresher.ru)