МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Карелии

Днем 16 декабря в Карелии, преимущественно по южным и центральным районам, ожидаются сильные снегопады, мокрый снег, налипание мокрого снега. Об этом сообщает МЧС по РК со ссылкой на Карельский гидрометцентр.

Под действие неблагоприятного явления попадут Петрозаводск, а также Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

В МЧС советуют жителям республики не приближаться к нависшим над землей проводам, не рубить самостоятельно упавшие деревья, ограничить нахождение детей на улице, ограничить передвижение по подвесным мостам.

При выезде на автомобиле необходимо убедиться, что в нем достаточно топлива, имеется инструмент (лопата, буксировочный трос). Также стоит проверить заряд мобильного телефона и наличие телефонов экстренных служб. Фото twimg.com