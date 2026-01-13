Массовые остановки водителей на дорогах намечены в Петрозаводске

В среду, 14 января, в Петрозаводске состоится рейд Госавтоинспекции «Контроль трезвости». Соответствующее предупреждение для горожан публикует пресс-служба ведомства.

Водителей карельской столицы ждут сплошные остановки на дорогах. Инспекторы будут проверять, трезв автомобилист или пьян.

Петрозаводчан просят участвовать в обеспечении безопасности на дорогах и сообщать о нетрезвых автомобилистах по телефонам дежурной группы ГАИ 715-900 и 78-44-44.

