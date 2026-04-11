Массовое ДТП произошло в Петрозаводске вечером 10 апреля. Несколько автомобилей столкнулись на Гоголевском мосту.

Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП. Судя по видео, один из участников ДТП, двигаясь по путепроводу вниз, наехал сзади на второго участника аварии, рассказывают в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Второго участника ДТП отбросило на остановившийся впереди автомобиль и полосу встречного движения, где произошло ещё одно столкновение с двигающимся во встречном направлении фургоном.

Транспортные средства получили механические повреждения. Движение по путепроводу в обе стороны оказалось заблокировано.



Ранее сообщалось об ограничении движения на трассе Кола.