Движение на трассе «Кола» ограничат с понедельника

С понедельника на одном из участков федеральной трассы Р-21 «Кола» будет ограниченна пропускная способность, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Будут производиться дорожные работы на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия), на участке с 12-го по 24-й километр.

«В связи с производством работ по санации (заливка) трещин на асфальтобетонном дорожном покрытии будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч и будет поэтапно, попеременно перекрываться одна из двух полос движения на участке от КАД до деревни Разметелево Всеволожского района Ленинградской области, в обоих направлениях. На данном участке дороги всего четыре полосы для движения, по две полосы в каждом направлении»,

- сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скоростной режим, задействована машина прикрытия с комплексом дорожных знаков, проблесковыми маяками, направляющей стрелкой и стробоскопами с индикацией жёлтого цвета, оборудованная демпфирующим устройством.

Работы будут производиться с 13 по 21 апреля, ежедневно с 08:00 до 19:00, в динамическом режиме (в движении) и не создадут существенных автомобильных заторов, обещают дорожники. В пиковые часы интенсивности дорожного движения работы будут производиться на противоположном направлении с минимальной интенсивностью. В случае образования автомобильного затора работы будут приостанавливать, убирать технику и рабочих в полосу безопасности для пропуска транспортных средств.