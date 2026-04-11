Жителя Карелии отправили в колонию за секс с несовершеннолетними

Пудожский районный суд в закрытом судебном заседании вынес приговор 19-летнему местному жителю, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.135 УК РФ, ч.3 ст. 134 УК РФ. Как установлено судом, в ноябре 2025 года подсудимый, находясь в Пудоже, совершил два преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек, не достигших 14-летнего возраста. В обоих случаях, как утверждает суд, подсудимый достоверно знал о возрасте потерпевших.

Действия подсудимого квалифицированы по ч.2 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста) и по ч.3 ст.134 УК РФ (половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Подсудимый заявлял, что знаком с потерпевшими, однако преступлений не совершал. Однако суд нашел доказанной вину подсудимого в совершении преступлений.

Пудожский районный суд признал подсудимого виновным в совершении преступлений и назначил по совокупности преступлений окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

С осужденного взыскана компенсация морального вреда в пользу одной потерпевшей в размере 50 000 рублей, в пользу другой потерпевшей - 150 000 рублей.

