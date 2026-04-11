Пожарные всю ночь боролись с огнем под Петрозаводском

Пожарные ликвидировали мощный пожар под Петрозаводском, сообщил Госкомитет Карелии по безопасности населения. Вечером 10 апреля поступил сигнал о пожаре на станции Шуйская, Кондопожское шоссе.

Когда пожарные прибыли на место, одноэтажное здание из бруса, бывший детский сад, горело открытым пламенем по всей площади (30×15 метров). Была угроза, что огонь может перекинуться на соседние дома. Ранг пожара был повышен до 1 БИС.

В тушении пожара работало пять стволов «Б» и пять звеньев ГДЗС. Привлекались ПЧ-47, 1 ОППСЧ, 2 ОППСЧ-4, 1 отряд ПСЧ-4, 2 отряда ПСЧ-4, а также АР и АШ.

Только в 7 часов утра 11 апреля удалось ликвидировать пожар. Пострадавших нет.

