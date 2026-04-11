Мусорные площадки поджигают в Петрозаводске

Ночью 11 апреля поступило сообщение о пожаре на контейнерной площадке по адресу: Петрозаводск, улица Красная, у дома №36. В результате огнём значительно повреждены 4 мусорных контейнера, а также фасад торгово-административного здания на площади 50 квадратных метров. Для ликвидации пожара привлекались три человека и одна единица техники.



Через 20 минут после первого сообщения поступило второе: горит контейнерная площадка по адресу: Петрозаводск, улица Фридриха Энгельса, у дома №23. В результате огнём значительно повреждены 4 мусорных контейнера. Причина – поджог, сообшили в СЧС Карелии. Для ликвидации привлекались четыре человека и одна единица техники.

Ранее сообщалось о сильном пожаре в Олонецком районе.