10 апреля 2026, 16:20
Серьезный пожар бушевал сегодня в деревне на юге Карелии
В Олонецком районе огонь перекинулся с хозпостройки на сухую траву
Фото: ОПС по Олонецкому району
Сегодня в 13:05 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Тулокса. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.
На место выехали специалисты из поселка Ильинский и села Видлица. Выяснилось, что горит хозяйственная постройка. От нее огонь перекинулся на сухую траву. В результате строение было полностью уничтожено, а трава выгорела вокруг на серьезной площади. Другие постройки были спасены специалистами.
В результате инцидента никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.
Ранее сообщалось о том, что человек погиб на пожаре в многоквартирном доме в Сегеже.