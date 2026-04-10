Серьезный пожар бушевал сегодня в деревне на юге Карелии

Сегодня в 13:05 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в деревне Тулокса. Об этом сообщает паблик ОПС по Олонецкому району.

На место выехали специалисты из поселка Ильинский и села Видлица. Выяснилось, что горит хозяйственная постройка. От нее огонь перекинулся на сухую траву. В результате строение было полностью уничтожено, а трава выгорела вокруг на серьезной площади. Другие постройки были спасены специалистами.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что человек погиб на пожаре в многоквартирном доме в Сегеже.