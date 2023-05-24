Масштабный ремонт дорог и тротуаров начался в Петрозаводске

Обновление городских магистралей началось на Ключевой и в Сулажгорском кирпичном заводе.

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» меняют бордюры на улицах Репникова, Петрова и Судостроительная. На неделе в Сулажгорском кирпичном заводе начнут срезать старый асфальт. В этом районе отремонтируют улицы Дружбы, Кирпичную и Подсочную.

Всего в этом году в столице Карелии собираются отремонтировать 50 дорог и тротуаров. Работать будут «АБЗ-Дорстрой» и «Кондопожское ДРСУ».

В мэрии напомнили, какие улицы ждет ремонт:

1. Улица Еремеева (от улицы Дзержинского до улицы Куйбышева);

2. Фаддеевская улица (от улицы Луначарского до проспекта Карла Маркса);

3. Улица Чкалова (от Сыктывкарской улицы до улицы Чапаева);

4. Улица Пархоменко (от улицы Черняховского до улицы Чапаева);

5. Улица Черняховского (от Лососинского шоссе до улицы Фурманова);

6. Улица Фурманова (от д. 5 по улице Фурманова до Суоярвской улицы);

7. Улица Сусанина (от Ключевой улицы до д. 36);

8. Улица Репникова (от Ключевой улицы до Ключевского шоссе);

9. Улица Петрова (от Ключевой улицы до Кемской улицы);

10. Судостроительная улица (от Кемской улицы до здания «Белые ключи»);

11. Кемская улица (от улицы Петрова, включая кольцо до Судостроительной улицы);

12. Бульвар Интернационалистов (от улицы Хейкконена до 1-го внутриквартального проезда);

13. Скандинавский проезд (от Ярославской улицы до Оборонной улицы);

14. Улица Древлянка (от Лесного проспекта до улицы Попова);

15. Улица Льва Толстого (от улицы Правды до Казарменской улицы);

16. Улица Варламова (от улицы Володарского до проспекта Александра Невского);

17. Северная улица (от улицы Шотмана до Первомайского проспекта);

18. Сорокская улица (от улицы Шотмана до улицы Антикайнена);

19. Птицефабрика (от Нелуксинской улицы до Южного проезда);

20. Южный проезд (от улицы Птицефабрика до проезда Строителей);

21. Проезд Строителей (от проезда Южный до проезда Механический);

22. Механический проезд (от проезда Строителей до Вознесенского шоссе);

23. Сулажгорский проезд (от Косогорной площади до Суоярвского шоссе);

24. Сулажгорская улица (от д.101 по Сулажгорской улице до Косогорной площади);

25. Улица Перттунена (от улицы Коммунистов до улицы Ригачина);

26. Улица Коммунистов (от набережной Гюллинга до улицы Чернышевского);

27. Улица Радищева (от улицы Ригачина до улицы Луначарского);

28. Улица Дружбы (от улицы Сулажгорский кирпичный завод до Кирпичной улицы);

29. Кирпичная улица (от улицы Дружбы до Подсочной улицы);

30. Подсочная улица (от Кирпичной улицы до территории Перегон Томицы – Шуйская с конечной остановкой общественного транспорта);

31. Советская улица (от Московской улицы до улицы Мелентьевой);

32. Улица Трудовых Резервов;

33. Проулок Соцгородок;

34. Степановский пер.;

35. Образовательный проезд;

36. Поморский проезд;

37. Шиловский проезд;

38. Проезды на пр-кте Ленина;

39. Лососинское шоссе (дополнительная полоса у Древлянского кольца);

40. Трудовой пер.;

41. ул. Старообрядческая;

42. пер. Софьи Ковалевской (от ул. Олонецкой до ул. Чапаева);

43. ул. Пархоменко (от ул. Олонецкой до ул. Чапаева);

44. ул. Перевалочная (от пер. Софьи Ковалевской до ул. Пархоменко);

45. ул. Повенецкая (от ул. Лизы Чайкиной до д. 16, корп. 1 по Повенецкой ул.);

46. ул. Кукковка (от ул. Лыжной до ул. Нуортевской).



Также подрядчики приведут в порядок тротуары:

1. Карельская аллея;

2. ул. Максима Горького (частично);

3. ул. Кимасозерская;

4. ул. Петрова (подход к новой остановке);

5. ул. Чернышевского (от Луначарского до Коммунистов);

6. Сортавальский бульвар, Сортавальская ул. (частично);

7. ул. Красная (частично);

8. ул. Коммунальная (частично).