Масштабный ремонт дорог и тротуаров начался в Петрозаводске
Обновление городских магистралей началось на Ключевой и в Сулажгорском кирпичном заводе.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» меняют бордюры на улицах Репникова, Петрова и Судостроительная. На неделе в Сулажгорском кирпичном заводе начнут срезать старый асфальт. В этом районе отремонтируют улицы Дружбы, Кирпичную и Подсочную.
Всего в этом году в столице Карелии собираются отремонтировать 50 дорог и тротуаров. Работать будут «АБЗ-Дорстрой» и «Кондопожское ДРСУ».
В мэрии напомнили, какие улицы ждет ремонт:
1. Улица Еремеева (от улицы Дзержинского до улицы Куйбышева);
2. Фаддеевская улица (от улицы Луначарского до проспекта Карла Маркса);
3. Улица Чкалова (от Сыктывкарской улицы до улицы Чапаева);
4. Улица Пархоменко (от улицы Черняховского до улицы Чапаева);
5. Улица Черняховского (от Лососинского шоссе до улицы Фурманова);
6. Улица Фурманова (от д. 5 по улице Фурманова до Суоярвской улицы);
7. Улица Сусанина (от Ключевой улицы до д. 36);
8. Улица Репникова (от Ключевой улицы до Ключевского шоссе);
9. Улица Петрова (от Ключевой улицы до Кемской улицы);
10. Судостроительная улица (от Кемской улицы до здания «Белые ключи»);
11. Кемская улица (от улицы Петрова, включая кольцо до Судостроительной улицы);
12. Бульвар Интернационалистов (от улицы Хейкконена до 1-го внутриквартального проезда);
13. Скандинавский проезд (от Ярославской улицы до Оборонной улицы);
14. Улица Древлянка (от Лесного проспекта до улицы Попова);
15. Улица Льва Толстого (от улицы Правды до Казарменской улицы);
16. Улица Варламова (от улицы Володарского до проспекта Александра Невского);
17. Северная улица (от улицы Шотмана до Первомайского проспекта);
18. Сорокская улица (от улицы Шотмана до улицы Антикайнена);
19. Птицефабрика (от Нелуксинской улицы до Южного проезда);
20. Южный проезд (от улицы Птицефабрика до проезда Строителей);
21. Проезд Строителей (от проезда Южный до проезда Механический);
22. Механический проезд (от проезда Строителей до Вознесенского шоссе);
23. Сулажгорский проезд (от Косогорной площади до Суоярвского шоссе);
24. Сулажгорская улица (от д.101 по Сулажгорской улице до Косогорной площади);
25. Улица Перттунена (от улицы Коммунистов до улицы Ригачина);
26. Улица Коммунистов (от набережной Гюллинга до улицы Чернышевского);
27. Улица Радищева (от улицы Ригачина до улицы Луначарского);
28. Улица Дружбы (от улицы Сулажгорский кирпичный завод до Кирпичной улицы);
29. Кирпичная улица (от улицы Дружбы до Подсочной улицы);
30. Подсочная улица (от Кирпичной улицы до территории Перегон Томицы – Шуйская с конечной остановкой общественного транспорта);
31. Советская улица (от Московской улицы до улицы Мелентьевой);
32. Улица Трудовых Резервов;
33. Проулок Соцгородок;
34. Степановский пер.;
35. Образовательный проезд;
36. Поморский проезд;
37. Шиловский проезд;
38. Проезды на пр-кте Ленина;
39. Лососинское шоссе (дополнительная полоса у Древлянского кольца);
40. Трудовой пер.;
41. ул. Старообрядческая;
42. пер. Софьи Ковалевской (от ул. Олонецкой до ул. Чапаева);
43. ул. Пархоменко (от ул. Олонецкой до ул. Чапаева);
44. ул. Перевалочная (от пер. Софьи Ковалевской до ул. Пархоменко);
45. ул. Повенецкая (от ул. Лизы Чайкиной до д. 16, корп. 1 по Повенецкой ул.);
46. ул. Кукковка (от ул. Лыжной до ул. Нуортевской).
Также подрядчики приведут в порядок тротуары:
1. Карельская аллея;
2. ул. Максима Горького (частично);
3. ул. Кимасозерская;
4. ул. Петрова (подход к новой остановке);
5. ул. Чернышевского (от Луначарского до Коммунистов);
6. Сортавальский бульвар, Сортавальская ул. (частично);
7. ул. Красная (частично);
8. ул. Коммунальная (частично).