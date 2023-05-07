Накануне Дня Победы в Петрозаводске будут останавливать автомобилистов

Водителей, севших за руль после застолья, будут ловить в столице Карелии, но проверки на дорогах коснутся всех.

В понедельник 8 мая в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». О массовых проверках на дорогах предупредили в воскресенье в городской Госавтоинспекции.

За три месяца на территории карельской столицы в шести ДТП травмы получили девять человек и двое погибли.

В дорожной полиции отмечают рост количества происшествий в сравнении с прошлым годом в несколько раз. За этот же период сотрудники инспекторы ГИБДД отстранили от управления 165 водителей с признаками опьянения.

Петрозаводчане также могут сообщать о нетрезвых участниках дорожного движения в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 71-59-00, 78-44-44. // фото Госавтоинспекция Петрозаводска