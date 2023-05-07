Центр Петрозаводска перекроют

Центр столицы Карелии перекроют в связи с празднованием Дня Победы. Некоторые ограничения будут действовать не один день.

Вдобавок власти Петрозаводска призвали горожан и гостей воздержаться от проноса на территорию праздника велосипедов, самокатов и другого транспорта. Напомним также, что в городе, как и по всей республике, действует запрет на коптеры.

Итак, как уже привыкли петрозаводчане и гости города, площадь Кирова превращена в зону свободную от машин. Въезд на площадь закрыт с улицы Правды и проспекта Карла Маркса с 1 мая. Изменения будут действовать до 9 часов 11 мая.

С понедельника, 8 мая с 18:00 начнет действовать запрет остановки на улице Энгельса (между проспектом и площадью Ленина), на площади Ленина, улицах Заводская Линия и Гоголя (от улицы Герцена), на проспекте Карла Маркса (от площади Ленина до Пушкинской улицы), на улице Титова (между улицами Пушкинской и Куйбышева), на Фаддеевской улице.

9 мая с 7:00 до 23:30 все перечисленные участки дорог, кроме улицы Титова, превратятся в пешеходные зоны.

Проезд транспорта запретят на улице «Правды» – между улицами Казарменская и Куйбышева, до набережной Гюллинга на улице Луначарского и частично до проспекта Карла Маркса по улицам Дзержинского (от улицы Свердлова), Кирова и Куйбышева (от улицы Германа Титова).

С 16:30 после завершения легкоатлетической эстафеты «День Победы», будет возобновлено движение по улицам Энгельса, Заводская Линия, Гоголя, Кирова, Дзержинского, площади Ленина и проспекту Карла Маркса (от площади Ленина до улицы Кирова).

Вход на территорию праздника будет организован на Пименовском, Советском и Заводском (у дома №1 на улице Калинина) мостах, в пойме реки Лососинки (перед Зарецким мостом), на улицах Гоголя (напротив дома №6), Энгельса (напротив дома №4), Андропова (у дома №2), на Губернаторской аллее (выход из Губернаторского сада) и на проспекте Карла Маркса на перекрестках с улицами Куйбышева и Пушкинской.

В связи с празднованием изменили и маршруты городских автобусов и троллейбусов. Подробнее – здесь. Программу праздника можно посмотреть - здесь. // фото скриншот с городской камеры наблюдения CityLink