Более 100 команд побегут Эстафету Победы в Петрозаводске

Дирекция спорта Петрозаводска сообщила, что завершилась регистрация на традиционный праздничный забег, который состоится в столице Карелии 9 мая. Желание бежать в День Победы по улицам города изъявили участники более ста команд.

В основном, это молодежь: 61 команда школьников, 14 студенческих команд и 34 - спортивных клубов города и физкультурных коллективов.

Старт Эстафеты Победы - 9 мая в 14:00 на площади Кирова. Тем, кто не бежит, можно прийти и поболеть за участников забега. // Фото: диреция спорта Петрозаводска.