Полеты беспилотников запретили в Карелии

В Карелии запрещены полеты беспилотников. Соответствующий указ подписан сегодня, сообщает госкомитет РК по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Запрет введен для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности.

Исключение сделано для беспилотников, «используемых органами государственной власти, подведомственными им организациями, органами местного самоуправления, иными предприятиями и организациями по договору с органами государственной власти и подведомственными им организациями в рамках возложенных на них функций», - говорится в тексте документа.

Запрет будет действовать до снятия режима (уровень базовой готовности), введенного указом президента России от 19 октября 2022 года. // Фото: unsplash.com