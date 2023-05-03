Опубликована программа празднования Дня Победы в Петрозаводске

В Петрозаводске 9 мая отметят День Победы. Программу мероприятий публикует мэрия карельской столицы.

По традиции торжественные мероприятия стартуют в 9 утра с возложения цветов к Вечному огню и стеле города воинской славы.

Основные события праздника пройдут на площади Кирова. Там на больших экранах будут транслировать Парад Победы в Москве, а в 11 часов состоится торжественный марш воинов Петрозаводского гарнизона и силовых структур.

Мероприятия будут проходить на разных площадках в течение всего дня. Завершится празднование Дня Победы торжественным фейерверком на площади Кирова в 22 часа. // Фото МВД по РК