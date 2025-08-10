Ливни накроют Карелию на неделе

Погода в Карелии вернулась в климатические рамки, сообщили в гидрометцентре. Установилась типичная для августа в Карелии температура воздуха.

Комфортные значения будут и на следующей неделе. В ночные часы температура воздуха в пределах +9, +14, а днем +19, +25 градусов – это всего на 1-2 градуса выше нормы.

Дожди, ливни ожидаются в первые и последние дни грядущей недели. 11 и 12 августа не исключены грозы. В середине недели вероятность осадков невелика. Температура воды в озерах все еще комфортная – в пределах +18, +24 – купаться еще можно. © «Петрозаводск говорит»