Лесничего, скрывшего рубки леса на миллионы, отправили в колонию

Кондопожский лесничий лишился работы, когда стало известно о коррупции. В отношении него и предпринимателя возбудили уголовные дела о получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и даче взятки. Недавно был суд. О приговоре сообщили в региональном Следкоме.

Следователи установили, что с января 2018 года по сентябрь 2019 года лесничий получал взятки от индивидуального предпринимателя. В ответ он не должен был заявлять о незаконных рубках, в результате которых государству был причинен ущерб в более чем 15 миллионов рублей. О преступлении стало известно, имущество фигурантов уголовных дел арестовали, а их самих заключили под стражу.

Бывшего лесничего приговорили к девяти с половиной годам колонии строгого режима и штрафу. Предпринимателю назначили штраф, но освободили от наказания, так как он находился под стражей. // фото freepik.com/ Fabrikasi mf