08 сентября 2023, 12:25
Мужчину избили в Карелии за сделанное замечание
В Кемском районе расследуется уголовное дело о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию
В полицию Кемского района обратился житель одного из поселков. Он рассказал, что стал жертвой побоев, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что в этот населенный пункт недавно приехал 19-летний молодой человек. Мужчина стал вести неподобающий образ жизни, злоупотреблял алкоголем. Его сосед, который намного старше по возрасту, сделал юноше замечание. В ответ был избит.
Оказалось, что ранее молодого человека уже привлекали к административной ответственности за побои. Теперь его будут судить по уголовной статье. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson