Мужчину избили в Карелии за сделанное замечание

В полицию Кемского района обратился житель одного из поселков. Он рассказал, что стал жертвой побоев, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в этот населенный пункт недавно приехал 19-летний молодой человек. Мужчина стал вести неподобающий образ жизни, злоупотреблял алкоголем. Его сосед, который намного старше по возрасту, сделал юноше замечание. В ответ был избит.

Оказалось, что ранее молодого человека уже привлекали к административной ответственности за побои. Теперь его будут судить по уголовной статье. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson