21 ноября 2025, 15:22
Легковой автомобиль лег на крышу на трассе в Карелии
В сегодняшней аварии на дороге ст. Шуйская - Гирвас никто не пострадал
фото телеграм-канал Госкомитета Карелии по безопасности
Днем 21 ноября на автодороге ст. Шуйская - Гирвас легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.
Топливо из емкостей не вылилось на дорогу или землю. Также, по информации госкомитета по безопасности, в результате аварии никто не пострадал.
Ранее мы писали о смертельном столкновении в Кемском округе. Два человека погибли в столкновении автомобилей Geely Atlas и Nissan Almera, еще двое травмированы.