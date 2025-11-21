Легковой автомобиль лег на крышу на трассе в Карелии

Днем 21 ноября на автодороге ст. Шуйская - Гирвас легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся на крышу.

Топливо из емкостей не вылилось на дорогу или землю. Также, по информации госкомитета по безопасности, в результате аварии никто не пострадал.

