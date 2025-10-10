10 октября 2025, 10:19
Квартира полностью сгорела ночью в Карелии
Серьезный пожар произошел в Муезерском районе
Фото: госкомитет РК по ОЖ и БН
В ночь на 10 октября пожар произошел в поселке Волома Муезерского района. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.
Сигнал о возгорании в двухквартирном жилом доме поступил на пульт дежурного в 2:30. На место выдвинулись спасатели из поселков Муезерский и Суккозеро. Также ликвидировать возгорание помогали местные добровольцы. В 4:50 пожар был локализован.
В результате инцидента одна квартира сгорела полностью. Сейчас производится разбор конструкций. Вторую квартиру удалось отстоять.
В результате ЧП никто из людей не пострадал. Причина возгорания выясняется.
Ранее сообщалось о том, что два пожара вспыхнули в течение нескольких часов в Петрозаводске.