Квартира полностью сгорела ночью в Карелии

В ночь на 10 октября пожар произошел в поселке Волома Муезерского района. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета Карелии по ОЖ и БН.

Сигнал о возгорании в двухквартирном жилом доме поступил на пульт дежурного в 2:30. На место выдвинулись спасатели из поселков Муезерский и Суккозеро. Также ликвидировать возгорание помогали местные добровольцы. В 4:50 пожар был локализован.

В результате инцидента одна квартира сгорела полностью. Сейчас производится разбор конструкций. Вторую квартиру удалось отстоять.

В результате ЧП никто из людей не пострадал. Причина возгорания выясняется.

Ранее сообщалось о том, что два пожара вспыхнули в течение нескольких часов в Петрозаводске.