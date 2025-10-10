Два пожара вспыхнули в Петрозаводске за несколько часов

В четверг, 9 октября, в Петрозаводске случились два пожара за несколько часов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

Так, в 15:58 поступил сигнал о возгорании на открытой территории у дома №57б по улице Зайцева. Там загорелся мусор. В 20:11 сообщили о пожаре у дома №8 по улице Кондопожской. В этом случае по какой-то причине также загорелись бытовые отходы.

Оба возгорания были оперативно ликвидированы. Причины их возникновения устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что утром в Петрозаводске автомобиль сбил ребенка.