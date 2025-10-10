10 октября 2025, 08:30
Автомобиль сбил ребенка утром в Петрозаводске
Дорожный инцидент на улице Гвардейской попал в объектив камеры наблюдения
Фото, видео CityLink
Сегодня в 7:32 в Петрозаводске на улице Гвардейской автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как мальчик перебегал дорогу по пешеходному переходу. В этот момент на него совершил наезд легковой автомобиль.
Ребенок сумел самостоятельно подняться. Характер полученных им травм неизвестен.
