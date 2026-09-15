«КРЦ» наградил первых победителей розыгрыша «ЭкоКвитанция»

К акции присоединились почти 2 тысячи человек, отказавшихся от бумажных квитанций в пользу электронных платёжных документов

Фото: КРЦ-Петрозаводск

Розыгрыш стартовал в начале года. К сентябрю к акции присоединились 1 994 абонента. В первом туре случайным образом выбрали двух победителей - им вручили подарочные сертификаты в торговые центры Петрозаводска.

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До конца года «КРЦ» продолжит определять победителей и вручать призы. Следующие итоги подведут в октябре.

Чтобы присоединиться к участникам розыгрыша, достаточно один раз перейти на электронные квитанции:

- Скачать бланк заявления;

- Заполнить его;

- Отправить через чат-бот или личный кабинет.

После этого достаточно вовремя и полностью вносить плату за коммунальные услуги - до 15-го числа каждого месяца - и участие в акции становится автоматическим.

«РКС - Петрозаводск» поздравляет первых победителей «ЭкоКвитанции» и отмечает жителей, которые ответственно подходят к оплате коммунальных услуг. Возможно, следующий приз достанется именно вам.

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