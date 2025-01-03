03 января 2025, 16:49
Колыхматова рассказала, на что делается упор в уборке Петрозаводска
Сотрудники Кондопожского ДРСУ круглосуточно убирают снег в карельской столице
Сотрудники Кондопожского ДРСУ круглосуточно убирают снег в Петрозаводске. Глава города Инна Колыхматова рассказала, как организована эта работа.
По словам градоначальницы, ночью, когда трафик на дорогах снижается, подрядчик делает упор на уборке проезжей части и тротуаров. Днем бригады рабочих убирают остановочные комплексы и подходы к пешеходным переходам.
Работу подрядчика контролируют специалисты комитета ЖКХ мэрии. Нарекания в уборке стараются оперативно ликвидировать. // Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk.com