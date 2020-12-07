«Когда в цирке не смешно – меняют клоунов»

Текст: Максим Тихонов

Недавнее открытое обращение депутата Законодательного собрания Карелии Андрея Мазуровского к главе республики Артуру Парфенчикову вызвало большой резонанс. Депутат сформулировал то, что давно уже понятно профессионалам от медицины и не только: здравоохранение Карелии не справляется с задачами и вызовами времени, и это – прямое следствие ошибок управления. Мазуровский потребовал отставки министра здравоохранения Карелии Охлопкова.

Необходимость политических изменений в Карелии становится все более очевидной. Об этом мы поговорили с депутатом.

– Андрей Афанасьевич, последовали ли какая-то официальная реакция на ваше обращение?

– Я получил огромную поддержку от медицинского сообщества со всей Карелии. Это главные врачи, врачи, медперсонал. То есть те, кто на своих плечах сегодня вытаскивает разваливающееся здравоохранение и расхлебывает ошибки минздрава. Мне написали сотни граждан. Должен сказать, что жители республики оценивают ситуацию еще более жестко, чем это сделал я в своем обращении. Люди пишут, что они брошены один на один со своими болезнями, к врачам не попасть, скорая помощь не выезжает, медикаментов нет. Жители сельской местности описывают ситуацию так: заболел – ложись и помирай! Главврачи медицинских учреждений уже открыто говорят, что если ситуация сохранится, они готовы все бросить и уволиться. Страшновато все это читать…

Конечно, были попытки и дискредитировать мое обращение. В интернете даже запустили осуждающую меня петицию, в которой говорится, что «депутат Мазуровский вонзил нож в спину здравоохранению Карелии». Понимаете? Это я, оказывается, все развалил и чуть ли не всю Карелию коронавирусом заразил! Понятно, кто это делает и по чьему наущению.

Что касается официальной реакции – ничего! Тишина. Видимо, теперь отвечать на обращения депутатов не обязательно для главы республики…

– Может быть, молчание – знак согласия? Может, губернатор Парфенчиков прислушается к вам и все-таки уберет одиозного министра?

– Не похоже. Хотя лично мне кажется, что это был бы политически правильный ход. Ведь это всегда непростая дилемма для любого руководителя: убрать или оставить не справляющегося с работой исполнителя. Уберешь – придется решать кадровую проблему, искать замену. Оставишь – тем самым как бы одобряешь его работу и принимаешь на себя ответственность за его косяки. Но меня жизнь не раз учила: ничего не предпринимать – это только наращивать ком проблем, решать которые будет все труднее и труднее.

Есть такая поговорка: «Если в цирке не смешно – надо менять клоунов». Звучит жестко, но по сути верно.

– Управленческая работа – командная. Наверное, нельзя надеяться, что вот выдернешь из команды одного слабого министра – и все нормализуется. В публичном пространстве все чаще звучат мнения, что в Карелии назрели более масштабные политические изменения…

– В последнее время мы стали свидетелями нескольких очень крупных провалов именно в управлении, в организации деятельности. Ну вспомнить только крупнейший провал десятилетия – реализацию Федеральной целевой программы к столетию республики. Карелия имела уникальный исторический шанс выйти на какие-то новые рубежи развития, строительства инфраструктурных объектов, создания рабочих мест, улучшения качества жизни людей. Для этого было все – поддержка таких политических тяжеловесов федерального уровня, как Николай Патрушев, Рашид Нургалиев, Валентина Пивненко. Их усилиями был дан зеленый свет по всем направлениям, открыта возможность получения небывалого объема финансирования. Подпись президента Путина стояла под ФЦП – это дорогого стоит! И посмотрите, как бездарно Карелия распорядилась этим шансом! По-моему, одного этого было достаточно, чтобы полностью сменить управленческую команду.

Да если бы одно это… Ведь куда ни ткни – везде одно и то же. Мусорная реформа – что с нею? Сколько лет уже над нею трудятся наши деятели – а до сих пор даже простой вывоз мусора не организован из доброй половины населенных пунктов!

Реформа ЖКХ – что с нею? Опять тупик. Хорошо научились за прошедшие годы только одному – собирать деньги с населения в Фонд капремонта. Миллиард уже валяется без дела на счетах этого фонда – а ремонта сделано на копейки!

Расселение ветхого и аварийного жилья? Тупик. Федеральный бюджет выделяет огромные деньги по госпрограмме – а у нас работа идет едва-едва. Предоставление квартир сиротам? Тупик. Десятки неисполненных судебных решений, этот «снежный ком» все растет, активных действий не видно…

Конечно, тут заменой одного министра не обойдешься. Или опять скажете, что Мазуровский вонзает кому-то нож в спину?..

– Иногда, действительно, складывается впечатление, что команда работает так, что, как говорится, надо бы хуже – да некуда. Вы деликатно обошли вниманием еще одну крупную политическую неудачу – недавние выборы в Сортавале, где партия власти потерпела поражение. Как вы это оцениваете?

– Мне очень непросто об этом говорить, поскольку я на протяжении многих лет состою в партии «Единая Россия», отдал ей много сил, и мне больно видеть, как кто-то нелепыми, топорными действиями рушит ее авторитет и ведет ее к поражениям.

Кризис в Сортавале – рукотворный. Его создала, я считаю, на пустом месте региональная власть, которая зачем-то начала продавливать идею слияния поселений. Как будто нет у нас сейчас более важных проблем! Жители района не раз ясно высказались: не надо! Не делайте этого! Нет, мы же самые умные, лучше всех знаем, как надо. Сейчас всех построим, под одну гребенку причешем, все решения продавим силой…

Ну вот и «продавили»… Незаконно лишили полномочий городской совет Сортавалы, завели все эти выборы-перевыборы. Незаконно сняли мэра города. Административными методами отстранили от выборов «неугодных» кандидатов. Получили предсказуемую реакцию общества: люди не хотят мириться с таким насильственным «улучшением» их жизни. Граждане вышли на улицы. Потом пришли на выборы – и своим голосованием «поправили» власть!

Кому это нужно было? Зачем? Уже и Путин несколько раз говорил таким горе-управленцам: ребята, потише! Слушайте народ, считайтесь с его мнением! Нет, нам это не надо. У нашей политической команды – свои «методы», словно взятые из 90-х годов…

Я считаю, что за этот провал в Сортавале должны понести персональную ответственность люди, создавшие такую ситуацию. Насколько мне известно, в федеральном центре видят эту картину и реагируют на нее. И первым в отставку отправится заместитель губернатора по внутренней политике Владимир Любарский, это его зона ответственности. За ним – все эти «политтехнологи», нанятые за огромные деньги. Не сумели организовать даже простенькие районные выборы, чего от них ждать?

Я думаю, что здесь – на внутриполитическом поле – мы должны увидеть отставки.

– Кто может прийти на замену Любарскому?

– Не хочу забегать вперед. Это карты главы республики – пусть он их и раскрывает. По моим сведениям, это будет наш, местный кадр. Человек из бизнеса, достаточно опытный и гибкий.

– Кроме отставок, каковы параметры политического сезона, в который вступила Карелия?

– Сезон понятный: ближайшей осенью – выборы. И эти выборы уже начались! Для очень большого количества людей в органах власти на первый план в ближайшие десять месяцев выходит одна задача: самосохранение. Сохранение себя во власти. Передел полномочий и должностей. Для депутатов – сохранение мандата. Для партии власти – сохранение большинства в парламенте. Думаю, мы увидим много движений, направленных именно на это. И методы будут, к сожалению, прежние.

Политика вообще – это искусство компромисса, умение выстраивать отношения, договариваться, соблюдать баланс интересов. В окружении губернатора на сегодняшний день, увы, я не вижу стремления к этому. Уже сейчас, насколько мне известно, там вынашиваются планы административно-силового противодействия «неугодным» кандидатам, оппозиции. Например, обсуждают новую нарезку ряда избирательных округов, чтобы поставить нежелательных кандидатов в невыгодные условия. В частности, предлагается передел моего избирательного округа, где население хорошо знает меня за много лет работы. То есть делается ставка на все те же манипулятивные технологии. Но этот ресурс не будет работать бесконечно – Сортавала тому пример. А новых политиков, способных действовать по-новому, в республике пока не видно…