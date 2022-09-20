Клещи до сих пор активны в Карелии

Сезон активности клещей в Карелии продолжается. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За последнюю неделю в медицинские учреждения республики с жалобами на укусы обратились четыре человека. Один из пострадавших - ребенок, это житель Петрозаводска.

Всего в этом году жертвами клещей стали более 2700 человек. В Петрозаводске зарегистрировано 1357 случаев. Клещи кусали людей во всех районах Карелии, кроме Калевальского и Муезерского.

В этом сезоне в республике лабораторно подтверждены 12 случаев клещевого боррелиоза и 9 случаев энцефалита. Фото: unsplash.com