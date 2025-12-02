Каток, горка и рождественская ярмарка заработают в Санкт-Петербурге

Северную столицу украшают к Новому году. Как мы писали ранее, траты на подготовку к любимому празднику превысят миллиард рублей.

На Манежной, Дворцовой и Московской площадях будет работать Рождественская ярмарка. Откроют ее с 13 декабря, пишет «Фонтанка».

На Дворцовой площади откроется горка, а на Конюшенной площади - каток. Новогодние локации будут работать до 11 января. Ранее высказывалась идея поставить камеру на горке, чтобы гости могли распечатать на память фотографию. Идею поддержали местные власти, ее постараются реализовать.

Место для гуляний оформят в русском стиле, декорации «вдохновлены архитектурой благородных усадеб, монастырских рынков и старорусских ярмарок».

В Петрозаводске главную новогоднюю ель начали устанавливать 1 декабря. Ее украсят километровой гирляндой и 250 шарами. Рождественская ярмарка у нас тоже будет.