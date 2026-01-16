Американка избежала ареста благодаря клопам

Пожилая жительница США, подозреваемая в краже, попала в больницу вместо тюрьмы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на cleveland.com.

Инцидент произошел в Кливленде, штат Огайо, 9 января. Сотрудники магазина обратились в полицию с сообщением о краже: по их словам, мужчина и женщина вынесли около шести предметов одежды и два бытовых прибора.

«Правоохранители нашли пару в машине на парковке ресторана, недалеко от места преступления. В момент ареста 62-летняя подозреваемая заявила полицейским, что у нее обострилась хроническая обструктивная болезнь легких и была проблема с постельными клопами»,

— говорится в сообщении.

Вместо камеры заключения женщину отвезли в больницу. Позже ее отпустили и обязали явиться в суд. Жительнице США предъявили обвинения в краже на сумму 404 доллара (около 31,7 тысячи рублей). Ее сообщника, 42-летнего мужчину из Пармы, арестовали на месте.