Карельский страховщик решил обезопасить Деда Мороза от таяния в бане

Всероссийские Игры Дедов Морозов, которые прошли ровно 20 лет назад, долго обсуждали журналисты и жители республики. Обычно на таких крупных мероприятиях принимаются все меры для того, чтобы с участниками и зрителями ничего не случилось. Иными словами – работают страховые компании. Одна из них поделилась информацией о забавных страховках.

Деды Морозы, которые собирались в Карелии, конечно, были самые подвижные и веселые в стране. Им приходилось и на лыжах кататься, и валенки в цель бросать, и в футбол играть. За два дня такой активной деятельности не случилось ни у кого никаких травм. И ущерба имуществу седобородых гостей не было причинено. Напротив – все уехали в родные края с подарками и призами. А вот если бы что-то случилось с дедушками?

Один из филиалов крупного страховщика страны стал генеральным спонсором Игр. Страховщик возместил бы стоимость утраченного имущества, затраты на лечение.

Кроме того, были и оригинальные виды страхования. «Мы страхуем всех Дедов Морозов от потери бороды и усов, - рассказал Сергей Детчуев, директор карельского отделения страховщика. – От потери голоса. От таяния в бане». Опыт у специалистов был большой, и они все предусмотрели: «Мы весной принимали участие в празднике, страховали гусей (имеются в виду Гусиные бега на празднике «Олония – гусиная столица» - прим.ред.), нам очень понравился праздник. И конечно мы согласились принять участие в Играх Дедов Морозов». Гостей провожали фейерверком, музыкой и звали на будущий год. Дедушки обещали приехать.

Городским абонементом Национальной библиотеки Карелии пользовались в те годы многие петрозаводчане. Но внезапно поползли слухи о том, что любителям почитать придется отказать себе в удовольствии взять книжку на дом. Был еще вариант – платить за это удовольствие.

Читающий Петрозаводск был взволнован: вскоре абонемент Публички прекратит свое существование. Дать однозначный ответ на этот вопрос директор библиотеки Ирина Иванова не смогла: «я не готова сегодня ответить на этот вопрос».

По мнению Ирины Гавриловны, абонемент в том виде, как он был тогда, пользы книгочеям не приносил: «Фонды на абонементе устарели. Мы выдаем читателю порой… что-нибудь. Он готов взять что угодно. Только чтобы ему дали домой. Получается, что мы иногда в чем-то нечестны перед ним, мы выдали ему что-то старое, не свежую информацию».

Читатели публички были с этим не согласны. Даже скудные фонды абонемента лучше, чем ничего. «Я сейчас учусь, второе высшее образование получаю. И прихожу – здесь достаточно литературы по экономике, я даже обрадовалась, несколько книг взяла. Специально искать их не придется, тем более некогда это делать», - говорила одна из посетительниц. Говорили, что в библиотеке хотят оставить только научный абонемент или только отраслевой. Или абонемент вообще здесь отомрет и будет существовать в других библиотеках.

«Я буду считать это оптимальной моделью на сегодняшний день. Руководство библиотеки идет на такой шаг от бедности». У государства не было возможности разнообразить содержимое книжных полок. Как стало известно журналистам, если научный абонемент все же останется, за пользование книгами, скорей всего, придется платить. И кстати, тогда некоторые книги из читального зала библиотеки выдавались на дом за деньги. Это стоило семь рублей в сутки за одно издание. Плюс немалый залог. Следующим шагом в коммерциализации услуг главного книгохранилища республики, по всей видимости, готовился стать абонемент.

А любители творчества французских импрессионистов могли сэкономить деньги на покупке билета во Францию. «Маленький Париж» открылся в Выставочном зале на проспекте Ленина. Свои работы представил публике карельский художник Альберт Четвериков. Сам он родом из Иваново. В его творчестве смешалось многое: любовь к среднерусскому пейзажу, к северной неброскости, страсть к природе, трепетное отношение к историческому портрету. Но больше всего на творчество Альберта Четверикова, по его собственному признанию, повлияли импрессионисты – Ван Гог, Ренуар, Писарро. «Я видел эти работы в Лувре, и я не могу их забыть, - говорил художник. – Излишне говорить о том, что я все работы, которые находятся в наших музеях – в Эрмитаже, в музее Пушкина – я все, конечно, знаю наизусть».

Первый успех к художнику пришел в 1967 году. Когда на выставке в Лондоне королева Великобритании Елизавета Вторая купила его пейзаж «Тихая осень». Его картины принадлежат многим частным коллекциям в США, Канаде, Японии, на Кипре. Всего за годы работы Альберт Четвериков провел 25 персональных выставок. И это были самые счастливые моменты его жизни. О картинах художник говорит, как о собственных детях, вспоминая все детали их создания. Хотя некоторые из них были написано много лет назад. И петрозаводчане радовались тому, что у нас в городе, а не в Париже и не на Кипре выставляет свои работы настоящий карельский импрессионист.

Таким было 9 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2001 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.