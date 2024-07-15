Карельский полицейский помог попавшему в передрягу на «Коле» водителю

В полицию Карелии обратился 66-летний житель Мурманской области. Он выразил благодарность младшему лейтенанту полиции Даниилу Истомину из Беломорска, который оказал ему помощь на дороге. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в воскресенье автомобиль, на котором житель Заполярья ехал по трассе «Кола», вылетел в кювет. На место прибыл наряд Госавтоинспекции. Вытащить автомобиль на дорогу помогли неравнодушные автомобилисты. Выяснилось, что у машины спустили два колеса. Страж порядка помог пенсионеру поменять их, а затем отбуксировал автомобиль в безопасное место. После этого на служебной машине младший лейтенант довез водителя до поселка Сосновец, куда тот и направлялся. Позднее пенсионер забрал свой автомобиль с трассы.

Отмечается, что полицейский будет поощрен за свой поступок. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter