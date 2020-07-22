Эксперты: как не потерять деньги в период пандемии

Происходящее в мировой экономике заставило многих задуматься, как использовать накопленные деньги. Потерять заработанное не хочется. Многие помнят девальвации и иные финансовые потрясения, приводившие к финансовому краху Россиян.

В нестабильные времена активируются компании, предлагающие инвестировать в акции, фьючерсы, паевые фонды и т.п. Они наперебой кричат про высокую волатильность на фондовом рынке, что, по их мнению, дает шанс отлично заработать.

А что на самом деле?

За несколько часов брокер откроет вам счет. Предоставит доступ к электронной площадке. И даже проведет экспресс-курсы по совершению сделок на бирже. Далее вы на свой страх и риск покупаете и продаете. При этом с каждой сделки вы платите комиссию брокеру. По мнению экспертов, для новичка это очень рискованный способ вложения денег.

Как еще защитить свои деньги?

Есть распространенное мнение, что, если купить квартиру и сдавать ее в аренду, можно неплохо заработать. Да, это метод, менее рискованный по сравнению с игрой на бирже. Но выгодная ли это инвестиция? Давайте посчитаем. Цена двушки на вторичном рынке в Петрозаводске в среднем 2 600 000 рублей. Средняя цена аренды 12 000 рублей в месяц. Свои деньги вы вернете через 216 месяцев. Это 18 лет.

А еще про сбережения?

Еще есть банковские вклады. Однако они не покрывают уровень инфляции. Из-за чего ваши деньги обесцениваются. В придачу, недавно введенный государством налог на доход с процентов, также не даст уверенно расти вашим деньгам.

Можете рискнуть и вложить деньги в финансовый кооператив. Но специалисты компании «Карельский оператор недвижимости» крайне не рекомендуют этого делать.

Что же делать?

Предлагаем другой сценарий: эксперты рынка недвижимости подбирают для вас недорогой и высоколиквидный объект жилой или коммерческой недвижимости для последующей перепродажи.

Как это работает?

Опытные инвесторы, специализирующиеся на недвижимости, умеют находить перспективные объекты (квартиры, офисы, здания). Они покупают их ниже рыночной стоимости. Последующая перепродажа приносит приличную прибыль.

Плюсы.

- не надо учиться сложному процессу подбора и оценки недвижимости,

- не нужно заниматься оформлением сделок (купли/продажи).

Какие риски?

Важно знать несколько законов, которые защищают ваши деньги в данном случае. Читайте внимательно! Купив для вас недвижимость, компания-инвестор не может распорядиться ни сантиметром этого объекта. Вы становитесь залогодержателем! Без вашего согласия компания не может его продать. Если поменяете планы - можете стать его полноправным владельцем лишь по заявлению. И далее самостоятельно решать судьбу недвижимости.

Согласитесь, вкладывать деньги таким способом – и безопасно, и выгодно.

Что получает компания-инвестор?

За свою работу компания берет процент. Объем выполняемых ими работ велик. Но вы все равно в плюсе.

Доступность

Сумма вложений может быть любой. К примеру, в Петрозаводске, в компании «Карельский Оператор недвижимости», минимальная сумма вложений не ограничена. Здесь эффективно управляют средствами инвесторов разного уровня. У компании много успешных кейсов. Весной этого года состоялась сделка, принесшая партнеру прибыль в 124% годовых.

Как связаться?

Если вас заинтересовала возможность инвестировать в недвижимость, узнайте подробнее о компании «Карельский Оператор недвижимости» на официальном сайте или Вконтакте.

Записаться на встречу со специалистами можно по телефону: 27-00-21.

На правах рекламы.