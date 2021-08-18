Карельский хай-так: ремонт дороги до весны и мост за свои деньги

Текст: Ольга Малышева

Недавно проливные дожди размыли дорогу Кепа — Юшкозеро — Боровой—Костомукша так, что автомобиль провалился в промоину. Фотографию происшествия опубликовал паблик «Погода Петрозаводска и Карелии». На месте происшествия работала техника, движение на 115-м километре трассы было полностью перекрыто почти на сутки, пока дорогу восстанавливали. Правда, никому не известно, насколько ее хватит, не размоет ли ее очередной ливень.

Конечно, это дорога старая, грунтовая… Но, к сожалению, такая «трасса» в Карелии не единственная. Более того, их много, очень много. По информации Управления автомобильных дорог РК, общая протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляет 6171,232 км. Из них с асфальтобетонным покрытием — 1828,397 км, остальные 4342 — с щебеночно-гравийным и грунтовым.

Что они из себя представляют, показывает отчет о рейде Госкомитета РК по строительному, жилищному и дорожному надзору по проверке соблюдения требований к эксплуатации дорог «Беломорск—Сумпосад» и «Сумпосад—Колежма», опубликованный пабликом «Беломорская трибуна». На пути к Сумпосаду на проезжей части проверяющие зафиксировали посторонние предметы — камни, валуны. На мосту через реку Шивручей сломаны металлические ограждения, верхний дощатый настил настолько изношен, что проезжать по нему небезопасно.

Не лучше и состояние дороги от Сумпосада до Колежмы: мусор на полосах отвода, обочинах, откосах не убран, на трехметровых выемках вдоль дороги нет водоотвода, не предусмотрены раскрытые откосы, толщина засыпки над стальной водопропускной трубой составляет менее полуметра, что не обеспечивает долговечность трубы, при этом лоток трубы находится выше уровня дна водоотводных канав. Даже провода линии электропередачи у самой дороги провисают так, что до земли остается менее двух метров…

В общем, ездить по таким дорогам небезопасно. Но и многие асфальтированные дороги давно просят ремонта. А с ним — просто беда.

Сообщество «Наш город Суоярви» «ВКонтакте» сообщает: «Скоро два года как отремонтировали автодорогу Суоярви—Петрозаводск, и почти год после ремонта участка в районе поселка Хаутаваара. На месте старых размывов обочины после их засыпки в это засушливое лето появились новые. А что будет осенью, когда польют дожди? Правильно — все снова смоет. А гарантия как раз к следующей весне закончится, и жители Суоярвского района опять начнут очередную битву хотя бы за терпимые дороги».

Не выдержал и первой весны асфальт на дороге в Хаутаваару, «поплыл» вместе со снегом:

«В прошлом году его как бы отремонтировали, вернее забрызгали какими-то «соплями», которые в этом году затрещали по швам с большей силой. Мало того, что эти «сопли» существенно снижают безопасность, так они еще никакой пользы не приносят. Вот так жителям трех районов, которые пользуются этой автодорогой, замазали глаза по принципу «им и так сойдет», или как в старом анекдоте — «хай так»,

— возмущаются суоярвцы.

На плохое качество дорожного ремонта жалуются и питкярантцы. На странице НетипичнаяПиткяранта ВКонтакте выложены фото свежезаасфальтированной улицы Ладожской.

«Если все недоделки не будут устранены до конца сезона, то осенью под откос тут поедут автомобили. Старожилы не припомнят, чтобы настолько халтурно делался ремонт хоть одной городской улицы»,

— констатируют обыватели.

Состояние дорог, пожалуй, самая злободневная тема. Но учитывая, как делают ремонт дорог, проблема не перестанет быть актуальной многие годы.

Небезопасно не только ездить, но и ходить по мостам. В Кеми есть пешеходный мост около школы № 2. Ребятня по нему бегает, хоть он и в аварийном состоянии — дети не понимают, чем рискуют. Зато чиновники понимают. Этот мост давно стал мозолью на глазах. Кемляне просят его отремонтировать, требуют, даже попытались участвовать в конкурсе, но проект по его восстановлению был отклонен как «якобы не набравший нужного количества голосов», пишет паблик «Новости Кемской волости (и не только)». Проще дать ответ, что мост будет перекрыт в связи с капитальным ремонтом и дальше не предпринимать никаких действий, делают выводы горожане. Впрочем, на днях на заваливающемся на бок мосту начали менять доски: ремонт обозначен, результат не важен.

В Медвежьегорске аварийное состояние пешеходного моста через реку Кумса на улице Санаторной у местных жителей давно вызывает беспокойство.

"Там ведь и дети ходят каждый день, сейчас занятия начнутся, а мост еле держится. Далеко ли до беды? Уже не первый год обещают мост отремонтировать, но воз и ныне там",

— сообщила Галина Исподина в сообществе «Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка».

И вот на последнюю жалобу в паблике получен ответ из администрации. Суть такова: стоимость ремонта этого моста составляет более 7 млн рублей, но денег в бюджете нет. Депутаты рассмотрят вопрос о выделении средств в 2022 году… И вообще, в шаговой доступности от этого моста есть мост на автодороге Медвежьегорск—Великая Губа.

На что Галина Исподина справедливо замечает, что аварийный мост — достопримечательность города. И не потому, что его никак не могут отремонтировать, а потому, что здесь снимали сцены любимого многими фильма «Любовь и голуби»: «Его надо сохранить обязательно. И не надо кивать на соседний мост, там сумасшедшее движение машин, а этот мост пешеходный, и надо учитывать просьбы жителей».

«Может, нужно сократить содержание главы района и его команды, тогда и 7 млн на мост найдутся?»

— предлагают медвежьегорцы.

Жители Юшкозерского сельского поселения долго ждали, когда отремонтируют в деревне мост — и не дождались: подали заявку на конкурс программы поддержки местных инициатив и выиграли со своим проектом «1 этап капитального ремонта части автомобильного моста на ул. Добрыниной», сообщила ВКонтакте администация Юшкозерского сельского поселения. Почему часть моста, первый этап? Да потому, что важным и обязательным условием программы является софинансирование проекта жителями деревни. Для юшкозерцев сумма софинансирования — 265 997,76 рублей. Деньги для деревни, где живут практически одни пенсионеры, немаленькие. Люди бросили клич и собрали необходимую сумму. Мост жизненно необходим. По нему сможет проехать специализированный транспорт (пожарная техника, скорая помощь, машина для сбора мусора и др.), появится возможность осуществлять подвоз дров жителям улицы Добрыниной...

Мосты и дороги обеспечивают безопасность жизни, и они это понимают. Власти не очень. О жутком случае в Лахденпохском районе написал паблик «Лахденпохья навсегда».

Около часа ночи загорелась баня в деревне Вяттика, где в это время находился человек. Очевидцы рассказали: «Вызов на 112 был сделан в 00:59, вызваны сразу и пожарная охрана, и скорая помощь. Пожарные приехали из Куркиеки быстро, а вот скорая приехала в 02:44. Пострадавший с 80% ожогом тела и легких. Пожарные ехали из Куркиеки по несуществующей дороге Пелтола — Вятиккя, скорая и пожарная из Лахденпохьи по закрытой дороге Кресты — Мухина гора, потом по дороге Пелтола - Вятиккя. А если ехали бы по официальной дороге, то мы бы не дождались вообще ни пожарную машину, ни скорую помощь...

Как «хорошо» жить в Карелии, на природе, в «Мекке туризма» — на побережье Ладоги, где нет ничего: ни дорог, ни связи, ни пожарных, ни помощи медиков!

Пока ждали скорую, все время с пострадавшим находился врач, оказавшийся среди туристов. В 2:40 врач сказал, что если через час скорая не приедет, пострадавший умрет. К слову, пострадавший еще и глухонемой, всю жизнь свою прожил на Ладожском побережье. Это не пьянствующий житель мегаполиса, ошалевший от наших красот и горячительных напитков, а наш, местный парень!

Приезжайте, туристы, на карельскую Ладогу. Но берите с собой не только лодки и удочки, но еще и врачей, пожарных и спутниковую мобильную связь. Просто на всякий случай, который иногда все-таки может быть.

В Карелии вы можете просто не дождаться помощи. Причины смотри выше».

Дорога к пожарному пирсу, поселок Вочаж, Кемь: тут тоже вряд ли можно будет быстро дождаться пожарных

Говорят, дороги — зеркало экономического состояния региона, но это еще и зеркало, в котором отражается отношение власти к жителям, приоритеты, которые она расставляет. Пока главное — сделать вид — такой карельский "хай так".