Карельский город временно останется без телевидения

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания на следующую неделю.

Так, пока что в планах РТПЦ работы только в двух населенных пунктах. В среду, 11 марта, профилактика пройдет в Питкяранте и в поселке Сосновец. Там телевизоры не будут передавать эфир с 11 до 17 часов.

