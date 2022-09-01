Карельские спасатели ликвидировали затор на реке Орзеге

Сегодня вечером вблизи станции Орзега в Прионежском районе спасатели ликвидировали затор, образовавшийся на одном из участков реки. Специалисты подразделения поисково-спасательной службы очистили русло водоема от поваленных деревьев и мусора, рассказали в пресс-службе Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

«В данный момент обслуживающий дорогу подрядчик продолжает работы на аварийном участке. Пока река Орзега вернулась в свое русло. Ситуация находится на контроле администрации Прионежского района», - сообщили в ведомстве.

Специалисты обратились к водителям с просьбой воздержаться от движения по данному участку дороги до полного устранения риска подтопления территории. В чрезвычайных случаях необходимо звонить на телефон единой службы приема экстренных вызовов - 112. Фото и видео: vk.com/goskomitet_rk.