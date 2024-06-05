Карельские чиновники проверили кладбище после сообщений о черепах

Жители Прионежского района 4 июня сообщили в администрацию, что в местечке Лососинное размыло кладбище.

На месте побывал начальник Прионежской специализированной службы. Он осмотрел прибрежное кладбище и не заметил следов воды. В паблике районной администрации заявили, что территория кладбища осталась нетронутой.

«Черепа» оказались обычными белыми камнями, а захоронениям, находящимся в непосредственной близости к подмытому участку, ничего не угрожает», - говорится в сообщении администрации района. // фото VK-сообщество «Прионежский район»