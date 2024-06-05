05 июня 2024, 11:49
Карельские чиновники проверили кладбище после сообщений о черепах
В администрации Прионежского района заявили, что кладбище в Лососинном не размыло
Жители Прионежского района 4 июня сообщили в администрацию, что в местечке Лососинное размыло кладбище.
На месте побывал начальник Прионежской специализированной службы. Он осмотрел прибрежное кладбище и не заметил следов воды. В паблике районной администрации заявили, что территория кладбища осталась нетронутой.
«Черепа» оказались обычными белыми камнями, а захоронениям, находящимся в непосредственной близости к подмытому участку, ничего не угрожает», - говорится в сообщении администрации района. // фото VK-сообщество «Прионежский район»