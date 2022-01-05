Как отдохнуть на Сейшелах по цене Египта

Текст и фото: Антонина Кябелева

Как это часто бывает, все самые яркие события врываются в нашу жизнь неожиданно, без подготовки. О поездке на Сейшельские острова я никогда не думала. Недельные турпакеты обычно стартуют со 160-180 тысяч рублей, что моментально обрывает полет фантазии. Да и бушующая второй год пандемия не стимулирует к поиску незатасканных направлений.

Слетать на Сейшелы предложили друзья, которые заранее забронировали виллу и запаслись билетами на прямой авиаперелет. Я недоверчиво поинтересовалась, в какую сумму обойдется 10-дневный отдых на Сейшелах? И не поверила своим ушам. С поправкой на небольшое преувеличение, путешествие на экзотические острова было сравнимо с отдыхом в раскрученном Египте. Естественно, я не смогла устоять.

Подготовка

Предложение поступило за пару недель до отлета, так что действовать приходилось быстро. Билетов на прямой рейс Аэрофлота по хорошей цене уже не было, так что пришлось воспользоваться услугами Катарских авиалиний (Qatar Airways) с пересадкой в Дохе. Катарскими авиалиниями я раньше не летала, но ни на секунду не пожалела, что не полетела прямым рейсом.

Билет туда и обратно обошелся в 40 тысяч рублей.

От Москвы до Дохи перелет длился пять часов, затем пересадка в течение трех часов, которых едва хватило, чтобы бегло осмотреть роскошный аэропорт катарской столицы, и еще четыре часа до Сейшел. Обратно тоже ночным перелетом по такой же комфортной схеме. С той лишь разницей, что промежуток между самолетами в Дохе составил четыре часа, которых хватило, чтобы не спеша изучить местные «дьютики».

Международный аэропорт на Сейшелах

В этом году Qatar Airways была признана экспертами лучшей авиакомпанией мира. Наш перелет проходил максимально четко, без задержек, в самолете неплохо кормили, постоянно предлагая широкий выбор не только безалкогольных, но и алкогольных напитков. Возможность одним глазком увидеть, пусть из бортового иллюминатора, богато подсвеченные небоскребы Дохи, стали еще одним плюсом перелета. Когда за несколько дней до начала нашего путешествия Аэрофлот перенес вылет с Сейшельских островов с ночи на следующее утро, правильность выбора катарский авиалиний стала еще более очевидной.

На стороне закатов

Мы остановились на главном острове Сейшел - Маэ. Для нашей компании из четырех человек аренда виллы Yellow Petals на 10 дней обошлась каждому в 15 тысяч рублей.

На острове мы встретили пару из Хабаровска, которые ухитрились неподалеку от нас снять жилье еще дешевле.

В среднем виллу на 4-5 человек можно арендовать за 60-70 евро в сутки.

Во всяком случае - в менее раскрученной западной части центрального острова Маэ. Бесспорным преимуществом этой части острова стали удивительной красоты закаты. С террасы виллы открывался захватывающий вид на океан, что стало главным стимулом возвращаться домой около шести вечера, чтобы не пропустить красочное зрелище.

Виза россиянам на Сейшелы не нужна. Но перед поездкой следует получить у сейшельских властей разрешение на въезд. Оформляется оно уже после получения отрицательного ПЦР-теста, который нужно сдать не раньше, чем за 72 часа до вылета. На специальный туристический сайт Сейшел, помимо ПЦР-теста, нужно загрузить копии заграничного паспорта, авиабилетов, аренды жилья, медицинской страховки, и заплатить 10 евро. Вакцинация не обязательна, но, если она есть, то просят выслать подтверждение на английском языке. Обычно в течение 10 минут приходит «добро» в виде электронного документа с QR-кодом, который проверяют и при вылете из Москвы, и при прилете на Сейшелы.

Крутые повороты

Еще одна обязательная статья расходов при самостоятельном путешествии на Сейшелах – это аренда машины и бензин.

Нам достался почти новенький Hyundai жизнеутверждающего красного цвета за 35 евро в сутки. Литр бензина на Маэ стоит примерно 100 рублей.

Но так как расстояния на острове небольшие, то это оказалось совсем не разорительно.

Без машины и опытного водителя, который морально готов к необычным дорожно-транспортным сюрпризам, делать на Сейшелах нечего. Нам бесконечно повезло, потому что в нашей компании был именно такой водитель, обладающий природным спокойствием, железными нервами и тонкой самоиронией, позволяющей с юмором адаптироваться к особенностям сейшельского трафика.

Проблем добавляет левостороннее движение. Непреодолимое желание выехать на встречку преследовало не только нас, но, судя по ситуациям, и других туристов. Прямо при выезде из аэропорта нужно было въехать на круг. Оказалось, не так просто мгновенно перестроить сознание и повернуть налево, а не направо, как в России.

Горный серпантин в сочетании с узкими дорогами – еще одна особенность Маэ. Самый большой остров Сейшел славится своими горными туристическими тропами и захватывающими дух смотровыми площадками. А это значит, что горный серпантин с частыми поворотами под углом чуть ли не в 45 градусов, - неизбежная составляющая путешествия по острову. Для полноты картины нужно представить узкую дорогу, на которой с трудом разъезжаются две машины. С одной стороны дороги часто выпирает скала, а с другой - просто заканчивается асфальт и начинается пропасть с манящими джунглями далко внизу. Ограждений практически нигде нет.

Не случайно, движение со скоростью 35-40 километров в час, для большей части острова – естественный предел.

Обогнать впереди идущий транспорт практически невозможно. Конечно, местные водители иногда позволяют себе опасные трюки. Как-то нас обогнал мотоциклист, не захотевший стоять в «пробке» и резво выехавший на встречную полосу. Буквально через несколько минут мы проехали мимо искореженного мотоцикла, лежащего под колесами автомобиля. Благо рядом стоял живой и невредимый водитель в защитном шлеме. Но больше аварий мы не видели, так как на острове все же преобладает осторожный и корректный стиль вождения.

Здесь привыкли уступать друг другу дорогу, терпеливо ждать, пока машина развернется или перегородивший дорогу водитель договорит со своим знакомым. Как-то мы уперлись в небольшой грузовичок, водитель которого ненадолго вышел в придорожные джунгли. Из-за плохого обзора и интенсивного встречного движения объехать его никто не рискнул. Скопившаяся вереница автомашин терпеливо ждала, когда мужчина завершит свои нехитрые дела и продолжит движение. А мы тем временем обсуждали, сколько комплиментов он бы получил, если нечто подобное проделал бы в России.

Фаст-фуд по цене ресторана

На Сейшелах нетрудно поменять доллары или евро на местные сейшельские рупии. Мы меняли в обменниках в столице Сейшел - Виктории, где курс показался нам более выгодным. При обмене требуют предъявить паспорт, указать место проживания и номер телефона. Нас предупредили, что если останутся рупии, которые перед вылетом нужно обратно конвертировать в «твердую» валюту, то необходимо сохранить квитанцию, подтверждающую обмен. Для того чтобы мысленно перевести цену в рубли, достаточно было умножить ее на пять. Так что ориентироваться в сейшельских ценах не представляло труда.

Большинство побывавших на Сейшелах туристов ругают местную кухню, точнее ее отсутствие. С этим сложно спорить. Самый распространенный вариант питания на острове – это, так называемые, take awаy (еда на вынос).

Придорожные take awаy, торгующие сейшельским фаст-фудом, представляют собой фургончики с оборудованием для быстрого приготовления нехитрых блюд. Нельзя сказать, что это очень дешево. Да и к качеству есть вопросы, особенно если вы привыкли к вкусной пище.

Порция риса с кусочками осьминога, рыбой или сосисками варьируется в пределах 400-500 рублей, а обычная цена на бургер составляет 200-300 рублей.

Мне хватило одной дегустации, чтобы без сожаления отказаться от фаст-фуда.

Так как в ресторанах цены на блюда начинались с нескольких тысяч рублей, то оставалась единственная надежда на собственные кулинарные таланты. В местных магазинчиках, которые в нашей части острова больше напоминали «комки» (коммерческий магазин) начала перестройки, можно было приобрести самое необходимое – рис, макароны, сосиски, фарш, курицу, масло. Цены на продукты приблизительно на 20-30 процентов выше, чем в России.

Самым оптимальным и здоровым вариантом питания была рыба, которую утром можно приобрести прямо у рыбаков. Так как наша вила была оборудована всем необходимым, в том числе и мангалом, то мы смогли попробовать местную рыбу в разных вариантах приготовления. Она мгновенно «улетала» со стола.

Причем рыба на Сейшелах стоит действительно дешево.

Восемь солидных размеров макрелей нам продали за 250 рублей, а крупная, весом около четырех килограмм океаническая рыбина, название которой осталось для нас загадкой, «потянула» всего на тысячу рублей.

По вашей просьбе продавцы и почистят, и разделают рыбу, причем совершенно бесплатно.

А вот цены фрукты «кусаются». К примеру, за миниатюрный арбуз или дыньку просили 400-500 рублей, килограмм небольших по размеру манго, больше напоминающих крупные груши, стоил 300 рублей, связку бананов можно было купить за 100 рублей.

На Сейшелах мы впервые попробовали сахарное яблоко – значительных размеров плод зеленого цвета с пупырышками, сочной, чуть с кислинкой, белой мякотью и крупными черными семечками.

Еще одним открытием стал плод хлебного дерева. Сначала мы попробовали его приготовить на гриле. Получилось не очень здорово. Пережаренные куски плода по вкусу напоминали смесь картофеля и хлеба. Зато в жаренном виде плод хлебного дерева превратился в восхитительное блюдо, напоминающее нашу жаренную картошку.

В джунглях я встретила ярко синие ягоды, от которых было невозможно отвести взгляд. Я долго сомневалась, но все же рискнула попробовать их на вкус, за что потом подверглась острой критике. Ягода оказалась с приятным сладковатым вкусом. В интернете мы так и не смогли отыскать, что за ягоды мы случайно увидели. Судя по моему состоянию, в небольших количествах они безопасны.

Символ Сейшельских островов – гигантский эротической формы кокосовый орех Коко-де-Мер, вес которого может доходить до 23 килограмм. Пальмы с морскими орехами растут только на двух островах Сейшельского архипелага и находятся под охраной государства. Вывезти такой орех можно, только получив специальное разрешение. Изображение реликтовой пальмы украшает сейшельский герб. И не только.

В Ботаническом саду женский туалет был обозначен картинкой с Коко-де-Мер.

Туристы, побывавшие на Сейшелах, увозят изображение уникального ореха у себя в паспорте, где им делают отметку о пересечении границы.

Сейшельскую печать точно не перепутать с отметкой другой страны.

Конкурс пляжей

Безусловно, на Сейшелы едут, чтобы насладиться белоснежными пляжами, горными тропами, пролегающими сквозь мрачные джунгли, океаном, предстающим в невероятных сине-лазурных оттенках, разнообразным подводным миром, в общем, богатой природой без примеси архитектурных излишеств.

Столица Виктория – единственный город Сейшел, где проживают всего 25 тысяч человек. В историческом центре красуется часовая башня, напоминающая лондонский Биг-Бен в миниатюре. Еще одно необычное здание – это индуистский храм Арул Миху, расположенный в двух шагах от местного рынка.

Единственным желанием при посещении Виктории было побыстрее очутиться на берегу океана.

С пляжами островитянам, действительно, сказочно повезло. Их огромное количество – уходящих в бесконечность и по-домашнему уютных, с постоянными волнами и расположенных в тихих бухтах, раскинувшихся под палящем солнцем и окаймленных тропическим лесом, диких и окультуренных пятизвездочными отелями. Такого изобилия пляжей, которые не похожи друг на друга, я нигде не встречала. И везде было до безобразия мало людей.

Единственным исключением оказался почти двухкилометровый тусовочный пляж Beau Vallon с неким подобием набережной, заставленной палатками с сувенирами, едой и напитками.

Мы были сражены, когда на пляже случайно наткнулись на сделанные в Карелии тренажеры Вадима Маркелова.

Ошибки быть не могло: тренажеры компании «MB Barbell» добрались до экватора.

В интернете можно встретить немало попыток выстроить рейтинг самых достойных пляжей. Но мы не раз убеждались, насколько все это субъективно, зависит от погоды, отливов и приливов, желания жариться на солнце или прятаться в тени.

Расположенный в бухте пляж Port Launay идеально подходит для спокойного отдыха. Здесь нет волн, много деревьев, в тени которых можно укрыться от палящего солнца, рядом с берегом есть кораллы, а потерявшие всякий страх рыбы, увидев корм, готовы буквально выхватить его из рук.

Здесь у самого берега мы наблюдали за маленькими акулами-детенышами, которые беззаботно шныряли между туристами.

Прямая противоположность - огромный безлюдный пляж Grand Anse с вечно бушующим океаном. Идеальное место для любителей попрыгать на волнах. Проблема в том, что сложно найти место, где можно было бы спрятаться от солнца.

Проблемы с тенью испытывает и другой живописный пляж Anse Intendance. В отличие от большинства пляжей, где, кроме кокосов, купить ничего нельзя, здесь есть небольшой бар, где можно перекусить и купить воду, сок или пиво.

Правда, маленькая бутылочка (280 мл) местного пива в барах стоит 300-450 рублей, а в магазине – около 200 рублей.

Лично мне очень понравился пляж, которым завершается тропа Ance Major, проходящая вдоль скалистого побережья острова по национальному парку Morne Seychellois.

В реальности здесь по соседству расположено два очень красивых пляжа. Но на дальний пляж постоянно причаливали яхты, так что мы обосновались на более скромном по размеру, зато уединенном песчаном «островке». На обратном пути мы увидели дельфинов, резвящихся недалеко от берега.

В засаде

Самым эмоциональным стало посещение внешне ничем не примечательного пляжа, где морские черепахи откладывают яйца. Увидеть своими глазами морскую черепаху в естественной среде стало для нас навязчивой идеей. Возле нескольких пляжей мы видели указатели с предупреждением о возможной встрече с черепахой. На информационных стендах размещалась подробная инструкция о том, как нужно себя вести, чтобы ее ненароком не испугать.

С утра мы расположились на одном из пляжей, где теоретически можно встретить черепах. Прошло уже обеденное время, но кроме нескольких голодных собак, тоскливо наблюдающих, как туристы поглощают бутерброды, других персонажей не было.

И тут нам улыбнулась удача. Вдали в океане промелькнуло что-то темное, внешне похожее на панцирь. Выползающую на берег черепаху встретили самые терпеливые. Она скрылась в кустах и приступила к работе. Было видно, как она выбрасывает вверх песок, готовясь отложить яйца.

Весь процесс занял у нее полтора часа, в течение которых мы терпеливо сидели на пляже в надежде вновь увидеть черепаху. Благо, что в тот день впервые набежали тучки и даже пролился небольшой дождик. Считается, что с ноября по апрель на Сейшелах сезон дождей. Наш отдых пришелся на конец ноября – начало декабря. За это время лишь дважды ночью были ливни, не считая пятнадцатиминутного дождика, когда мы находились в засаде.

Благополучно отложив яйца и безупречно выровняв место кладки, черепаха бодро двинулась к воде. Обратно она проползла весьма резво, не дав нам вволю насладиться необычным зрелищем.

Конечно, черепах на Сейшелах много. Они есть в Ботаническом саду, где разрешено зайти в вольер, покормить их, погладить, сфотографироваться в окружении огромных рептилий. Черепах мы видели в Саду экзотических растений и на пляже Anse Takamaka.

Но содержащиеся в неволе сухопутные черепахи вызывают совсем другие эмоции.

Бассейн в скале и другие красоты

От пляжа Anse Takamaka начинается тропа к другой природной достопримечательности острова – Rock Pool (бассейн в скале). Путь к образовавшемуся в скале природному бассейну занял около часа. Тропа оказалась вполне проходимая, за исключением нескольких не совсем приятных участков.

Со скалы открывается захватывающий вид на океан. Особо отчаянные туристы прыгают в бассейн с небольшого уступа. Для менее отважных есть возможность искупаться в природном бассейне, не испытывая нервную систему на прочность.

Обычно природные тропы на Сейшелах бесплатные. С необходимость приобрести билеты (750 рублей с человека) мы столкнулись только при входе на Copolia Trail, которая проходит по национальному парку Morne Seychellois.

Маршрут протяженностью 1,4 километра не спеша можно пройти примерно за 40 минут. Тропа комфортная, путь лежит через джунгли, но встречается много крутых подъемов, которые, учитывая жаркую погоду, даются нелегко. Но это стоит того. В конце тропы расположена смотровая площадка, открывающая роскошную панораму на Викторию, ее окрестности, порт и искусственный насыпной остров Эден.

Если есть время, можно посетить чайную плантацию, деревню ремесленников, где торгуют местными сувенирами, полюбоваться видами со смотровой площадки, которую в 1972 году открыла королева Елизавета и герцог Эдинбургский, прибывшие на Сейшелы на открытие международного аэропорта. А можно продолжить исследование острова по горным тропам. Только по национальному парку проходит двенадцать туристических маршрутов разной сложности и протяженности.

Но, наверное, самое поразительное – это атмосфера спокойствия и дружелюбия, которые буквально разлиты по острову. На Сейшелах нет навязчивых торговцев. Достаточно издалека отрицательно покачать головой на предложение приобрести кокос, и тебя больше не побеспокоят. Здесь не принято торговаться, никто не пытается надуть тебя на рынках и в магазинах. Некоторые европейцы даже не закрывают припаркованные рядом с пляжем арендованные машины, не опасаясь, что в них кто-то залезет.

Островитяне неизменно улыбаются, завидев незнакомцев, приветливо машут руками. Они любят фотографироваться и с удовольствием позируют. Антиковидные меры соблюдают довольно строго. Многие, особенно в Виктории, носят маски даже на улице, несмотря на 30-градусную жару и высокую влажность.

Как-то рядом с пляжем мы наблюдали рейд полиции по соблюдению масочного режима. Один из местных жителей подбежал к нам и предупредил, что нужно обязательно надеть маску. Хотя, судя по поведению полицейских, их больше интересовали не туристы, а соплеменники.

Масочный режим соблюдается в большинстве магазинов, не говоря уже о парках, садах, туристических объектах, где перед входом в обязательном порядке измерят температуру и попросят записать в журнал фамилию и место, где ты остановился.

В конце нашего отдыха, когда намеченная программа-минимум была полностью выполнена, мы наткнулись на заброшенный молодежный лагерь, расположенный рядом с пляжем Baie Termay. Программу по борьбе с безработицей среди молодежи свернули чуть больше 20 лет назад. На месте бывшего студенческого городка остались полуразрушенные общежития, церковь, учебные классы. Но это, пожалуй, было единственным место на острове, которое вызывало чувство сожаления.

Заметно, что островитяне в материальном плане живут очень скромно. Но это не мешает им искренне радоваться жизни. Наверное, по-другому сложно воспринимать мир, если уж тебе довелось родиться в раю. Или почти в раю…