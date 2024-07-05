05 июля 2024, 11:43
Известный врач и преподаватель умер в Петрозаводске
В столице Карелии простятся с Адольфом Островским
В Петрозаводске на 93-м году жизни умер мэтр карельской медицины Адольф Островский. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.
Адольф Островский был доцентом кафедры общей и факультетской хирургии, кандидатом медицинских наук, членом-корреспондентом Российской академии медико-технических наук. За 61 год работы в Медицинском институте ПетрГУ преподаватель воспитал не одно поколение врачей для Карелии и Петрозаводска.
Прощание с Адольфом Островским состоится 8 июля с 12 до 13 часов в траурном зале на улице Вольной. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com