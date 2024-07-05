Известный врач и преподаватель умер в Петрозаводске

В Петрозаводске на 93-м году жизни умер мэтр карельской медицины Адольф Островский. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

Адольф Островский был доцентом кафедры общей и факультетской хирургии, кандидатом медицинских наук, членом-корреспондентом Российской академии медико-технических наук. За 61 год работы в Медицинском институте ПетрГУ преподаватель воспитал не одно поколение врачей для Карелии и Петрозаводска.

Прощание с Адольфом Островским состоится 8 июля с 12 до 13 часов в траурном зале на улице Вольной. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com