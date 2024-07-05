На одной из улиц Петрозаводска стало светлее

Модернизация освещения завершена на улице Борисовской в Петрозаводске. Работы выполнили в рамках нацпроекта о безопасных и качественных дорогах, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик установил четыре деревянные опоры и пять фонарей. Сейчас проходит приемка работ.

– Еще несколько лет назад на Борисовской улице вообще не было фонарей. В 2023-м завершили первый этап работ, а сейчас второй – от Юхновского проезда до Сосновецкого проезда,

- рассказала мэр Инна Колыхматова.

В текущем году по нацпроекту станет светлее на 14 объектах. Подрядные организации определены на 12 из них, а на 10 уже ведутся работы.

В завершающей стадии находится также модернизация освещения в Широком переулке. На улицах Торнева, Мичуринской, Островского, и Краснофлотской работы выполнили на 20 процентов. // фото: администрация Петрозаводска